Air France interdite en Chine

Il y a un peu moins d’un an la Chine et la France était dans une crise diplomatique. Air France ne pouvait plus voler vers le pays du soleil volant et les chinois continuaient de rallier la France. Air France est interdite de vol vers la Chine, de nouveau ( https://www.pnc-contact.com/2020/07/16/air-france-et-crise-diplomatique ).

Hier, la Chine a annoncé la suspension des vols Air France entre Paris et Shangaï. Cette suspension est prévue pour deux semaines à compter du 10 mai 2021. Elle fait suite a des cas de Coronavirus parmi les passagers qui ont débarqué le 20 avril. Selon les autorités chinoises 6 passagers testés négatifs à Paris ont été testé positifs lors du débarquement à Shangaï.

Air France est interdite en Chine mais va adapter ses vols afin de permettre aux passagers actuellement en Chine de rejoindre la France. Les vols au départ de Paris seront exclusivement des vols fret. Les avions seront reconfigurés à Shangaï pour permettre l’embarquement de passagers en plus du fret.

Pour le moment cette interdiction ne concerne qu’une ville et pour une durée limitée. La France n’a pour le moment pas mis en place d’interdiction pour les vols opérés par les compagnies aériennes chinoises.