Le point Norwegian France

En février les salariés de Norwegian de France en était la : https://www.pnc-contact.com/2021/02/17/norwegian-france-le-comite-social-et-economique-se-bat

Norwegian France fin avril 2021

NAR Irlande, maison mère de NAR France, est en état de liquidation en Irlande depuis Février. La liquidation a été décidée par la Haute cour de justice de Dublin. Deux liquidateurs de la firme KPMG sont nommés :

Kieran Wallace, qui se déclare président du CSE.

Andrew O’Leary.

Leur tâche consiste à faire entériner la liquidation et l’état d’insolvabilité de NAR Irlande en France afin de procéder au licenciement des 266 employés sous couvert de l’aide des AGS. Les liquidateurs de KPMG, comme Norwegian précédemment, n’ont fait qu’accumuler les violations du droit social français, et les délits d’entrave envers le CSE :

Violation des règles d’Information et de consultation du CSE. Norwegian condamnée en Mars. Aucune réparation pour autant.

Fraude à l’Activité Partielle. Norwegian condamnée en Décembre. Aucunes réparations effectuées.

Violation du calendrier légal de la procédure de PSE.

Affirmation de KPMG que nos contrats français n’ont aucune valeur.

Salaires impayés depuis 60 jours malgré un solde positif sur les comptes compagnie.

Menace de poursuite judiciaire envers le CSE lors de réunion.

Aucune proposition de reclassement professionnel malgré des annonces d’embauche de Norwegian et Norse le nouvel opérateur Norvégien.

Potentiel abus de bien sociaux et détournement de fond public : non versement de la part sociale des arrêts-maladie.

Non-déclaration du nombre adéquat d’employés aux caisses de retraite pour 2020 et 2021.

Incapacité des liquidateurs à faire la preuve de l’insolvabilité de Norwegian.

Plusieurs plaintes (référé, commissariat, poste de police…) ont été déposées mais les salariés de Norwegian France doivent maintenant attendre les jugements, mais sans garantie et sans salaires.

Une audience le 5 mai

Le 5 mai aura lieu l’audience au tribunal de Bobigny qui déterminera l’ouverture d’une procédure secondaire en France. Procédure attendue par l’ensemble des salariés.

L’avocat des salariés, Maitre Fiodor Rilov, tiendra à ce titre une conférence de presse le mardi 4 mai à 14h00 par visioconférence :

Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81386083311?pwd=Mk9nUkIwajUrUW96SURybGJMYmE0UT09 ID de réunion : 813 8608 3311 – Code secret : 433713

La DIRECCTE et les Ministères du Transport et du Travail sont au courant et suivent le dossier. Les AGS ont été sollicitées mais ni KPMG ni Norwegian ne fournissent les documents nécessaires à l’ouverture du dossier.

Norwegian et KPMG partagent le même intérêt : se débarrasser de 266 personnes sans leur verser un cent et ignorer toutes les règles du droit français.

Pour info :

Norwegian a touché 8 Million d’euros d’aide publique Française au cours de l’année 2020.

Norwegian vient de lever de nouveau fonds en Norvège. A titre de récompense le CFO (responsable finance) empoche un bonus de 500.000 €.

Norwegian se prépare à opérer de nouveaux vols vers la France.

Les salariés de Norwegian devraient donc être fixés dans les semaines a venir. En attendant la compagnie aérienne les laisse sans ressource et n’effectue aucune des démarches obligatoire en droit français pour les accompagner dans cette période, lamentable…