Air France et Chine cet été 2023

La compagnie aérienne française Air France assurera des vols quotidiens de Paris-Charles de Gaulle vers la Chine. Elle reliera les villes de Pékin, Shanghai et Hong Kong à partir du 1er juillet 2023.

Air France dessert actuellement une fois par semaine, Shanghai deux fois par semaine et trois fois par semaine à partir du 3 février 2023. Pour Hong Kong c’est trois fois par semaine. Dès le 1er juillet, la compagnie aérienne proposera alors un vol quotidien au départ de Paris-Charles de Gaulle vers chacune de ces destinations.

Les vols vers Shanghai sont opérés avec un Boeing 777-300 ER. Le type d’avion est équipé des nouvelles cabines long-courriers et a une capacité de 369 sièges (48 en cabine Business, 48 ​​en Premium Economy et 273 en Economy). Les vols vers Pékin et Hong Kong seront opérés en Boeing 787-9 de 279 sièges (30 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 en Economy).

Air France est présente en Chine depuis 1966 et avant la crise du Covid opérait jusqu’à 32 vols par semaine depuis et vers la Chine. La compagnie aérienne a déclaré :

Des mesures spéciales s’appliquent aux vols à destination et en provenance de la Chine, y compris une obligation de masque pour tous les passagers âgés de six ans et plus et des tests Covid négatifs, qui doivent être présentés avant le départ ». Air France

Au vu de la situation du Covid 19 dans le pays, le ministère français des Affaires étrangères indique de son côté :

La très forte augmentation du nombre de cas de Covid est susceptible de générer des tensions dans les systèmes de santé locaux, et des difficultés d’approvisionnement pour certains médicaments. Aussi, il est recommandé aux voyageurs qui envisagent de se rendre en Chine, tout particulièrement les personnes fragiles ou immunodéprimées, de considérer un report de leur voyage, en l’absence d’un motif essentiel Ministère français des Affaires étrangères

Air France va donc fortement augmenter sa capacité vers la Chine qui est une destination historiquement rentable pour la compagnie aérienne tricolore.