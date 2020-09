Ryanair, nouvelle base en France

Ryanair va ouvrir une nouvelle base en France, à Paris – Beauvais, à compter du 3 décembre 2020.

Le lowcost européen est clairement en train de redémarrer. La France, avec les difficultés de la seule « grosse » compagnie aérienne, est un territoire attrayant pour les concurrents européens. Après Vueling hier c’est au tour de Ryanair d’annoncer de nouveaux vols.

Ce ne sera pas moins de 105 vols hebdomadaires et 13 pays en Europe qui seront desservi par Ryanair au départ de sa quatrième base française. De plus, les réservations sont d’ailleurs déjà ouvertes pour des vols jusqu’au mois d’octobre 2021.

Le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness, a indiqué :

Nous sommes ravis d’annoncer un investissement de 200 millions de dollars [prix des deux avions basés en permanence, ndlr] pour la quatrième base française de Ryanair à l’aéroport de Paris Beauvais. Ce développement permettra de créer plus de 2 300 emplois directs et indirects, alors que d’autres compagnies aériennes, dont Air France, réduisent leurs capacités et leurs investissements, malgré les 7 milliards d’euros d’aides d’État discriminatoires dont elles bénéficient.

Jason McGuinness