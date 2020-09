Vueling passe à l’attaque et ouvre des lignes

Partages

Alors que Air France et ses filiales déserte le territoire métropolitain, la concurrence s’y installe. Vueling ouvre 3 lignes…

Vueling, filiale du Groupe IAG (British Airways) vient d’annoncer le lancement de 3 lignes domestiques en France. Ce sera des liaisons directes à partir de Paris – Orly à destination de Marseille, Brest et Montpellier.

Le lancement est prévu pour le 16 octobre prochain. C’est la première fois que Vueling ouvres des lignes domestiques en France.

Charlotte Dumesnil, directrice du développement commercial de Vueling, a annoncé :

Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de vols domestiques directs reliant Paris-Orly à Montpellier, Marseille et Brest. Cela reflète l’engagement de Vueling en France et l’envie de la compagnie aérienne de répondre à la demande des clients français pour des destinations intra-françaises. Charlotte Dumesnil

Vueling est implantée en France depuis 2005 et c’est la première fois qu’elle ouvre des lignes domestiques, un signe fort face à la compagnie nationale qui les quittent. Transavia se développe elle aussi sur le domestique et la concurrence sera sans doute féroce entre une lowcost pure player et la filiale d’Air France.

