Air France va supprimer moins d’emplois que prévu initialement mais sa filiale Hop va être fortement impactée.

Air France compte environ 41 000 salariés. Elle va devoir se séparer de 6 560 postes d’ici à la fin de l’année 2022. De son côté Hop va voir 1 020 emplois supprimés sur un total de 2 420. C’est pour le groupe une réduction de 17% et pour Air France seule de 16%. Air France va supprimer moins d’emplois que les plus de 8 000 postes qui circulaient il y a encore peu.

Air France va pouvoir compter sur les départs naturels. Ils représentent pas moins de 3 500 postes d’ici à fin 2022. Pour le reste Air France va mettre en place des solutions afin de ne pas avoir recours à des licenciements secs. Chez Hop cela risque d’être plus compliqué. Apres les départs naturels il ne restera pas moins de 820 emplois à supprimer.

Air France va supprimer moins d’emplois mais sol et Hop fortement touchés

Pour les pilotes, les hôtesses de l’air et les stewards les syndicats et la direction ont déjà bien avancé. Des accords de rupture conventionnelle collective seront mis en place. Pour les pilotes l’accord est déjà signé avec des premiers départs en aout. Celui concernant les PNC ne devrait plus tarder.

Air France va supprimer moins d’emplois mais les personnels sol et ceux de la filiale Hop seront plus fortement impactés que les navigants. Les syndicats et la direction Air France vont devoir travailler sur les mobilités internes, les départs volontaires et autres processus permettant de limiter la casse sociale.

Croissance pour Transavia

Transavia va de son côté reprendre une partie de l’activité de Hop, croitre sur les lignes intérieures et se développer sur le Maghreb suite à la disparition en fin d’année 2019 de la compagnie aérienne Aigle Azur. Cela devrait créer des emplois à moyen terme quand la reprise pourrait être plus rapide que prévue si l’on en croit les prévisions de IATA.

Du cash pour le groupe Air France – KLM

Si Air France va supprimer moins d’emplois que prévu Air France va avoir besoin de cash. Air France est incapable de rembourser les prêts accordés au plus fort de la crise. Elle va devoir trouver du cash pour s’en sortir.

Wopke Hoekstra, ministre des finances hollandaise, a déjà clairement indiqué la suite. Une recapitalisation du groupe Air France – KLM serait tout à fait possible dès l’automne 2020. Autant dire que les contribuables français et hollandais vont devoir mettre la main à la poche pour sauver, encore une fois, Air France.

Air France va supprimer moins d’emplois que prévu mais Air France va devoir le faire sans risquer de se mettre à dos le gouvernement si elle veut voir le cash dont elle a besoin arriver à l’automne…