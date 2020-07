Transavia, plus de vols et recrutements

Partages

La restructuration de la compagnie aérienne Air France va passer par une forte diminution de l’activité de sa filiale Hop. Une partie va être transférée vers Transavia entrainant plus de vols et des recrutements pour cette dernière.

Le plan de restructuration va permettre aux navigants qui le souhaitent de quitter Air France ou sa filiale Hop mais. Pour le moment, aucun départ contraint n’est envisagé. Il ne devrait donc pas y avoir d’augmentation significative de PNC inscrit à Pole Emploi en provenance d’Air France ou ses filiales.

Transavia va reprendre une partie des vols de Hop. Elle va aussi accroitre ses vols vers la Maghreb en se positionnant sur les liaisons opérées par Aigle Azur.

Afin de pouvoir faire face à l’augmentation des vols Transavia va devoir effectuer des recrutements d’hôtesses de l’air et stewards ainsi que de pilotes. Rien que pour les PNC on parle de plus de 1 000 postes à pourvoir !

Les autres compagnies aériennes françaises semblent, pour le moment, tenir le cap. Corsair a repris les vols vers l’Outre-mer et Abidjan. French bee et Air Caraïbes ont négocié une diminution de salaire temporaire pour préserver l’emploi. Il ne devrait pas y a voir de licenciement à court terme.

Transavia va offrir plus de vols et devoir effectuer des recrutements pour gréer ses avions. Pas d’augmentation significative des licenciements de PNC en vue, la situation n’est pas si noire que certain le prédisait…

Une pensée pour les collègues au sol chez Air France et sa filiale Hop pour qui cela va être beaucoup moins simple…