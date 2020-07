Air Austral retourne à Mayotte

Partages

La compagnie aérienne Air Austral à communiquer son planning des vols à venir vers Mayotte. La reprise sera lente et progressive du fait des restrictions liées au coronavirus toujours présentes dans l’ile de l’océan indien.

Dans son communiqué Air Austral a indiqué :

Nous avons choisi une reprise très progressive en étroite collaboration avec les préfectures de Mayotte et de La Réunion ainsi que l’ARS. Le programme sur cette liaison fait l’objet d’une validation hebdomadaire de la part des autorités.

En parallèle de la reprise des vols en Saint-Denis de la Réunion et Mayotte la compagnie Air Austral a également repris les vols en Paris et Mayotte. Les vols seront opérés en Boeing 777-300ER ainsi qu’en Boeing 787-8 Dreamliner. En raison des spécificités du terrain une escale technique et une limitation d’emport passager est à prévoir.