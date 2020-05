Air Austral obtient 86 millions d’euros

La compagnie aérienne Air Austral a obtenu 86 millions d’euros pour lui permettre de passer la crise du coronavirus et pouvoir être présente lors de la reprise.

Un accord portant sur 86 millions d’euros a été trouvé pour permettre à Air Austral de traverser la crise. Le montage est le suivant :

Le directeur général de la compagnie Air Austral a indiqué :

Ces soutiens vitaux vont permettre à Air Austral de faire face à cette crise inouïe et de poursuivre sa route, avec la détermination et la mobilisation de ses équipes. Pour autant, le contexte très évolutif nous conduit à une extrême vigilance. Il fait et fera l’objet d’un suivi rigoureux et permanent de la compagnie qui s’est d’ores et déjà organisée autour d’une task force est d’ores et déjà dont l’objectif est d’assurer son adaptabilité à tout changement de contexte.

Marie Joseph Malé