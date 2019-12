Contrôleurs aériens et retraites

Partages

Air France et d’autres compagnies aériennes annulent des vols depuis le début du mouvement contre le projet de retraite que le premier ministre doit dévoiler aujourd’hui. Mais, et ce point est important, les personnels navigants ne sont pas en grève et donc pas responsable de ses annulations. C’est les contrôleurs qui débrayent !

Si les navigants sont soumis à la loi Diard ce n’est pas le cas des contrôleurs qui font partie de la fonction publique. En revanche ils ont une obligation de service minimum. Souvent cela entraine une réduction des vols et c’est les long-courriers qui sont privilégiés au détriment des vols intérieurs.

Les contrôleurs aériens français sont les champions de la grève avec 254 jours entre 2004 et 2016 quand le numéro deux de ce podium, la Grèce, n’en a que 46 ! Le patron de Ryanair, Michael O’Leary l’a d’ailleurs dénoncé a plusieurs reprises en demandant une loi européenne pour interdire ce type de manifestation (https://www.pnc-contact.com/2016/09/15/controleurs-aeriens-encore-en-greve)

Les contrôleurs sont donc en grève depuis plusieurs jours mais pourquoi ? Le principal syndicat des contrôleurs aériens, le SNCTA, a indiqué sur son site internet :

Les contrôleurs aériens ne sont pas concernés par la fin des régimes spéciaux, car leur pension dépend du régime général de la fonction publique. À ce stade, les contrôleurs aériens sont entendus et écoutés : l’heure n’est pas à la grève.

Selon un rapport sénatorial les contrôleurs aériens français sont les champions de la solidarité, ils font grève pour soutenir les autres catégories de fonctionnaires… D’ailleurs, les préavis de grève DGAC sont rares et c’est souvent sous couvert de préavis de la fonction publique que les contrôleurs débrayent.

Le ciel français est perturbé mais ne tapez pas sur ces « nantis de pilotes » ou ces « baronnes du ciel », ils n’y sont pour rien !