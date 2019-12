Aigle Azur et créneaux

Partages

La richesse de la compagnie aérienne Aigle Azur était, entre autre, ses créneaux a l’aéroport de Paris – Orly.

Aigle Azur a fermé ses portes en septembre 2019 (https://www.pnc-contact.com/2019/09/27/aigle-azur-cest-fini) et ses plus de 12 000 créneaux ont donc été mis sur le marché. C’est l’association COHOR qui gère les slots et qui les a donc redistribué pour la saison à venir.

L’Etat français a préempté le maximum autorisé, à savoir 20% pour un total de 2 467. Ces créneaux seront attribués à la DGAC. Il restait donc 9 868 à répartir.

Comme on pouvait s’en douter Air France est la grande gagnante avec pas moins de 30% des créneaux restants. La compagnie aérienne va donc détenir plus de 50% des slots sur Paris – Orly. Ils seront utilisés par elle-même mais également par ses filiales comme Transavia et Hop !.

Air France n’est pas la seule gagnante, Wizzair et Lufthansa ont également tiré leur épingle du jeu dans cette redistribution des créneaux Aigle Azur. Il est à noter que la grande perdante est Ryanair qui n’a reçu aucun créneau.

L’association COHOR avait reçu 232 688 demandes de créneaux pour la saison été 2020, cela représente presque la capacité totale d’Orly !

Partages