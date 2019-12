Partages

Louis est à la tête d’une maison de Champagne à Ay, la maison Gatinois. Maison plus que centenaire puisqu’il est la 12eme génération à produire sur le domaine familiale. Cet avgeek est un passionné, passionné par le Champagne mais également par l’aviation commerciale. Avec lui vous apprendrez les secrets de la vinification, de l’assemblage et des autres spécificités du Champagne. Mais si nous parlons ici du Champagne « avgeek » Gatinois c’est pour une raison simple. En ce qui concerne l’aviation, c’est pareil. Les configurations cabine, le plan d’armement ou encore les différentes versions des avions de ligne n’ont plus de secret pour lui, un véritable avggek !

La passion c’est sans doute ce qui définit le Champagne Gatinois et ses viticulteurs. Son père était lui aussi un passionné. Passionné par son terroir, par le Champagne et sa région. Pierre Cheval a porté pendant des années le dossier pour faire entrer le Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pendant près de 10 ans il ouvre pour cette reconnaissance et c’est en 2015 à Bonn que le Comité du Patrimoine mondial décide l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour les fêtes nous ne pouvons donc que vous recommander le Champagne Gatinois « avgeek inside », produit par un passionné pour des passionnés.

C’est par ici: https://www.champagnegatinois.com/

