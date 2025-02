Air France et Delta : expansion en Polynésie pour la saison prochaine

Partages

À l’approche de la saison estivale de 2025, Air France et Delta Airlines s’apprêtent à renforcer leur présence en polynésie, répondant à une demande croissante de voyageurs souhaitant explorer les îles paradisiaques de la région.

Augmentation des fréquences Air France vers la Polynésie

Selon des sources comme Radio1 Tahiti et des posts trouvés sur X, Air France et Delta ont obtenu des fréquences supplémentaires pour leurs vols entre la Polynésie et les États-Unis. Delta envisage de prolonger ses trois rotations hebdomadaires entre Los Angeles et Papeete jusqu’au 7 juin 2025, allant au-delà de la saison hivernale traditionnelle. De son côté, Air France ambitionne de passer de cinq à sept rotations hebdomadaires sur la route de Los Angeles à Papeete durant la haute saison, de juin à septembre.

Impact sur le tourisme

Cette expansion est vue d’un bon œil par l’industrie touristique locale. L’arrivée de plus de vols signifie un afflux de touristes, en particulier des États-Unis, qui sont devenus une cible majeure pour la Polynésie française. Les hôteliers et les professionnels du tourisme saluent cette initiative, espérant que l’augmentation des capacités aériennes permettra de combler les périodes de forte demande et de stimuler l’économie locale.

Stratégies de partenariat

Air France et Delta, membre de l’alliance SkyTeam, travaillent main dans la main pour optimiser leurs horaires, permettant ainsi aux voyageurs de bénéficier de connexions plus fluides et de plus d’options pour atteindre la Polynésie. Cet accord de partage de codes renforce la position des deux compagnies sur le marché transpacifique, offrant plus de confort et de flexibilité aux passagers.

Réactions locales

Les avis sont partagés parmi les compagnies locales comme Air Tahiti Nui, qui voit dans cette augmentation potentielle une concurrence accrue, mais aussi une chance de dynamiser le trafic aérien vers d’autres destinations grâce aux connexions possibles. Cependant, le gouvernement polynésien a donné son feu vert, voyant dans cette expansion une opportunité de croissance pour le tourisme et l’économie du territoire.

Perspectives pour l’avenir d’Air France en Polynésie

Cette initiative est un signe que les deux compagnies aériennes croient fermement dans le potentiel touristique de la Polynésie française. La connectivité améliorée pourrait aussi encourager le développement d’autres îles moins connues, offrant aux voyageurs de nouvelles expériences exotiques.

Avec une stratégie de croissance bien planifiée, Air France et Delta Airlines sont en passe de redéfinir la carte aérienne de la Polynésie pour la saison prochaine. Cette expansion ne promet pas seulement plus de sièges disponibles mais aussi un renforcement des liens culturels et économiques entre les États-Unis et cette région idyllique du Pacifique Sud. Les voyageurs peuvent donc s’attendre à une expérience de vol enrichie et à une exploration plus accessible des beautés polynésiennes.