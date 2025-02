Japonais pour PNC avec Okyakusama

Partages

En ce début d’année 2025, challengez-vous et rejoignez-nous dans la belle aventure du Japonais PNC, formation accessible aux grands débutants (sans aucune notion préalable de Japonais) pour vous former au Japonais PNC et vous démarquer lors des recrutements PNC à venir!

Dès votre inscription en ligne à Okyakusama validée, vous accédez à un Espace Stagiaire PNC nominatif pour apprendre les bases et le jargon professionnel PNC (en lettres romaines). Par la suite, vous êtes attendus en présentiel à l’atelier de formation intensif de 5 jours, dont vous aurez choisi les dates en avance, au Courtyard by Marriott Paris CDG Roissypôle.

Toutes les informations, retours stagiaires PNC, dates d’ateliers PNC dès Mars 2025 et formulaire d’inscription à Okyakusama en ligne sont disponibles dès maintenant sur notre site internet

« Mata ne! » « A bientôt! »