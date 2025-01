Prévisions de trafic de Ryanair en 2025

Partages

En 2025, Ryanair, la compagnie aérienne à bas coûts la plus importante d’Europe en termes de passagers transportés, fait face à des défis significatifs pour maintenir ses prévisions de croissance du trafic. Voici un aperçu détaillé des perspectives pour l’année basé sur les informations disponibles.

Impact des retards de livraison de Boeing 737

Ryanair a révisé à la baisse ses prévisions de trafic pour l’exercice 2025-2026 en raison de retards persistants dans la livraison des avions Boeing 737 MAX. La compagnie avait initialement prévu de transporter 210 millions de passagers, mais cette estimation a été réduite à 206 millions à cause de ces contretemps. Ces retards sont principalement dus à des problèmes de production et de livraison chez Boeing, affectant ainsi la flotte de Ryanair et sa capacité à augmenter son offre de vols.

Publicités

Résultats financiers et prévisions

Malgré les défis opérationnels, Ryanair a enregistré des résultats financiers solides au troisième trimestre de son exercice fiscal 2024-2025, avec un bénéfice net qui a atteint 149 millions d’euros, contre 15 millions l’année précédente. Ce gain est attribué à une augmentation de 9% du trafic de passagers et à des tarifs légèrement plus élevés. Cependant, la compagnie reste prudente quant à ses perspectives pour 2025, anticipant une croissance de seulement 3% par rapport à l’année fiscale précédente.

Stratégie et marchés ciblés

Ryanair a décidé de concentrer ses efforts sur les marchés où les conditions économiques et les politiques de taxation favorisent la croissance du trafic aérien. Des pays comme la Suède, l’Italie, l’Espagne et la Pologne sont mis en avant, tandis que des marchés comme la France, avec une augmentation prévue des taxes sur les passagers, pourraient voir une réduction de la capacité de Ryanair. La compagnie a notamment menacé de réduire ses vols de 50% en France si les taxes étaient triplées comme prévu.

Boeing 737 et développement de la flotte

Ryanair prévoit d’investir 3 milliards de dollars pour développer sa flotte, avec l’espoir de recevoir 29 nouveaux Boeing 737 MAX en 2025. Toutefois, la compagnie reconnaît que ces livraisons dépendent fortement de la capacité de Boeing à respecter ses engagements malgré les défis actuels.

Conclusion

L’année 2025 présente un tableau contrasté pour Ryanair : d’un côté, des résultats financiers positifs et une demande croissante pour les voyages aériens à bas coûts, et de l’autre, des défis majeurs liés aux retards de livraison des appareils Boeing. La compagnie ajuste ses prévisions avec prudence, en mettant l’accent sur les marchés les plus favorables tout en espérant une amélioration de la situation avec Boeing pour soutenir une croissance future.

Ryanair continue de naviguer dans un environnement où la flexibilité et l’adaptation sont clés pour maintenir sa position dominante dans le paysage aérien européen.