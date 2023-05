Ryanair plus grande compagnie aérienne

Partages

Ryanair est devenu la plus grande compagnie aérienne du monde en dehors des États-Unis. La compagnie aérienne a programmé plus de 91 000 vols ce mois-ci, ce qui en fait la cinquième compagnie aérienne la plus fréquentée au monde.

Les États-Unis dominent le ciel avec American Airlines, Delta Airlines, United Airlines et Southwest Airlines occupant les quatre premières places en termes de nombre de vols.

Mais le transporteur à bas prix irlandais continue de se renforcer, prédisant une croissance régulière ce mois-ci, avec 5,3 % de vols en plus par rapport à la même période l’an dernier.

Ryanair doit son succès à sa capacité à utiliser ses actifs pendant la tourmente mondiale.

Ryan Corry, expert aéronautique a indiqué :

En Europe, Ryanair était la seule à être prête à redécoller pendant le Covid-19. Ils ont fait certifier leurs avions et ont maintenu leurs pilotes et leur personnel en place. Au fur et à mesure que chaque pays s’ouvrait, ils étaient en mesure de se lancer et d’augmenter leur marché. Lufthansa et Ryanair avaient le plus de passagers, mais à la fin de l’année, Ryanair en comptait 160 millions et Lufthansa un peu plus de 100 millions. Chaque fois que l’industrie aéronautique connaît des turbulences, Ryanair engloutit des parts de marché. Ryan Corry

Ryanair a effectué 91 787 vols jusqu’à présent ce mois-ci, en hausse de 23 % par rapport aux niveaux d’avant Covid. Les deux plus grands transporteurs chinois n’ont augmenté que de 7 % et 5,4 %, ce qui permet à Ryanair de les dépasser en nombre de vols.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré :

Ryanair est la compagnie aérienne n ° 1 en Europe, opérant plus de 3 000 vols quotidiens vers plus de 235 destinations. Cette année, nous transporterons plus de 185 millions de passagers, augmentant de 80% à 300 millions de passagers par an d’ici mars 2034 lorsque nous prendrons livraison de 300 nouveaux Boeing 737-MAX-10 entre 2027 et 2033. Ryanair

Le directeur général de la société, Michael O’Leary, a fait de nombreuses déclarations scandaleuses pour faire de la publicité pour la compagnie aérienne, y compris des propositions de facturer 1 € aux passagers pour utiliser les toilettes à bord – une idée qui allait à l’encontre de la réglementation européenne.

300 Boeing 737 pour Ryanair

Une fois finalisé, l’accord pour la livraison des 300 Boeing 737-MAX-10 au cours des quatre à dix prochaines années est évalué à plus de 36 milliards d’euros et constitue la plus grosse commande jamais passée par une société irlandaise pour des produits manufacturés américains.

Compte tenu de la taille et de l’ampleur de la transaction, elle sera soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de Ryanair le 14 septembre. Ryanair poursuit son développement pour maintenir sa place de grande compagnie aérienne.

Le nouvel avion aura 228 sièges et permettra à Ryanair de créer plus de 10 000 nouveaux « emplois bien rémunérés » pour les pilotes, le personnel de cabine et les ingénieurs. Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré :

Cette commande, associée à nos livraisons qui changent la donne, créera 10 000 nouveaux emplois pour les professionnels de l’aviation hautement rémunérés au cours de la prochaine décennie, et ces emplois seront situés dans toutes les principales économies européennes où Ryanair est actuellement la compagnie aérienne n°1 ou n°2. Michael O’Leary

« En plus de générer une croissance significative des revenus et du trafic dans toute l’Europe, nous nous attendons à ce que ces nouveaux avions plus grands, plus efficaces et plus écologiques génèrent de nouvelles économies de coûts unitaires, qui seront répercutées sur les passagers grâce à des tarifs aériens plus bas »,

Rien ne semble en mesure d’arrêter Ryanair…