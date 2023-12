Ryanair s’attaque à l’Europe centrale

Partages

Ryanair prévoit de se développer de manière significative en Europe centrale et orientale, y compris dans les Balkans, au cours de la décennie à venir. Les compagnies à bas prix représentent plus de 50 % de la capacité totale en sièges sur quatre des sept marchés de l’ex-Yougoslavie.

Ryanair a déclaré :

Ryanair est la seule grande compagnie aérienne européenne à avoir augmenté de manière significative son trafic après Covid, en particulier dans les Balkans, où d’autres compagnies aériennes ont arrêté leur croissance, coupent des routes et réduisent le trafic. L’année prochaine, Ryanair atteindra onze millions de passagers annuels dans la région (une augmentation du trafic de +260 % ​​par rapport à avant Covid). Cette croissance du trafic complète les plans de Ryanair visant à atteindre 300 millions de passagers annuels d’ici 2034, alors qu’elle prendra livraison de 400 avions supplémentaires. Nous voulons nous concentrer beaucoup sur cette région. Nous pensons que cela représentera une grande partie de notre expansion à venir. Ryanair

Ryanair opère sur quatre des sept marchés de l’ex-Yougoslavie en Europe centrale, à l’exception de la Slovénie, de la Macédoine et du Kosovo. Wizz Air est actuellement la plus grande compagnie aérienne à bas prix en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine et en Serbie, Ryanair ayant le dessus en Croatie et au Monténégro. Cela devrait changer l’année prochaine, puisque Ryanair dépassera Wizz Air en Bosnie-Herzégovine pour devenir la plus grande compagnie aérienne du pays. Cela se fera par le lancement de cinq nouvelles liaisons vers Sarajevo. Ryanair proposera près de 400 000 sièges sur le marché bosniaque en 2024, devant Turkish Airlines, deuxième, et Pegasus Airlines, troisième.

Ryanair a considérablement accru sa présence en Croatie ces dernières années avec l’ouverture de sa base à Zagreb, ainsi que de sa base saisonnière à Zadar. Cela sera encore renforcé avec l’ouverture de sa base à Dubrovnik l’été prochain. L’année prochaine, Ryanair maintiendra sa position de plus grande compagnie aérienne de Croatie, en augmentant son offre à 4,5 millions de sièges, soit presque le double de celle de Croatia Airlines, deuxième. Cependant, Ryanair est confronté à des difficultés plus importantes sur d’autres marchés. Il y a près de dix ans, Ryanair a annoncé qu’elle lancerait des vols vers Skopje, défiant directement Wizz. Cependant, ces projets ont été abandonnés. La compagnie aérienne a également stagné en Serbie avec ses opérations au départ de Niš, alors qu’elle n’opère pas vers Pristina où Wizz Air est devenue la plus grande compagnie de l’aéroport en termes de passagers accueillis l’année dernière. Malgré les discussions entre Ryanair et le gouvernement slovène, elle n’a pas trouvé de solution pour entrer sur le marché, le seul de l’Union européenne qu’elle ne dessert toujours pas.

Ryanair affirme qu’elle « rattrapera Wizz Air » dans la région.

Nous constatons que l’Europe centrale et orientale a été un peu à la traîne ces dernières années. Nous voulons donc rattraper notre retard dans cette région pour rattraper nos marchés les plus développés comme l’Espagne, l’Italie ou la Pologne. Nous prévoyons de le faire en offrant plus d’itinéraires, de meilleurs tarifs et plus de choix de voyage à nos passagers. Ryanair