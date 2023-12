Nouvel Airbus A220-300 pour Air France

Partages

ABL Aviation, société mondiale de gestion d’actifs aéronautiques, a annoncé la livraison de son sixième Airbus A220-300 en cession-bail à la compagnie aérienne Air France.

Cette dernière acquisition fait suite à la récente livraison du cinquième A220-300 de la société de gestion d’actifs en septembre 2023.

La dernière transaction devient le trente et unième Airbus A220 d’Air France. Le transporteur s’oriente vers une flotte totale de 60 avions à fuselage étroit A220.

L’Airbus A220 plus moderne et plus économique

L’A220 offre un coût de siège 10 % inférieur à celui des A318 et A319 et revendique une réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone. Son empreinte sonore est également inférieure de 34 %.

Équipé de turboréacteurs à double flux avancés Pratt & Whitney PW1521G-3, cet avion est à l’avant-garde de la conscience environnementale en réduisant la consommation de carburant et les émissions d’un impressionnant 25 % par rapport à ses prédécesseurs.

Cette réduction s’inscrit dans l’objectif d’Air France de réduire les émissions de CO2 par passager kilomètre de 30 % d’ici 2030, par rapport à 2019.

Airbus A220, un choix stratégique pour Air France

Pour Air France, l’intégration de l’A220-300 dans sa flotte est une décision stratégique visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et le confort des passagers, notamment sur les liaisons court-courriers.

L’avion dispose d’une cabine spacieuse, de sièges larges et de grandes fenêtres permettant une expérience de voyage améliorée pour les passagers.

Cette décision s’aligne non seulement sur l’engagement de la compagnie aérienne Air France en faveur du climat et de l’environnement, mais positionne également la compagnie comme un leader dans la fourniture d’un service de qualité supérieure à ses passagers.

Le point de vue d’ABL Aviation

Exprimant son enthousiasme quant à la livraison, le PDG d’ABL Aviation, Ali Ben Lmadani, a souligné l’importance plus large de ce partenariat. Il a commenté :

Cette livraison renforce non seulement notre partenariat avec Air France, mais reflète également notre volonté commune de faire progresser l’industrie aéronautique. Ali Ben Lmadani