La Lufthansa ressort ses Airbus A380

Partages

Carsten Spohr, directeur du groupe Lufthansa, a souvent déclaré que les Airbus A380 et autres avions quadrimoteurs ne reviendraient pas en service. Cela en raison de leurs coûts d’exploitation et de leurs émissions polluantes. La réalité du marché a frappé fort et la Lufthansa va exploiter ses Airbus A380 d’ici l’été 2023, 4 avions basés à Munich seront en service.

La Lufthansa a confirmé qu’elle mettrait en service 2 autres avions d’ici 2024 et en aura 2 autres qui pourront également être réactivés plus tard si nécessaire. Les 6 autres avions qui faisaient partie de sa flotte ont été revendus à Airbus dans le cadre de l’accord d’achat de l’A350 il y a quelques années.

Publicités

Pour le moment, les avions se trouvent respectivement à Manille et à Francfort. Ils se préparent pour une remise en service plus tard. Les deux autres à réactiver sont toujours entreposés à Teruel, en Espagne.

L’une des raisons pour lesquelles Lufthansa a décidé de réactiver les avions, en plus de la demande suffisante pour certaines liaisons, il s’agit d’avions relativement jeunes dans la flotte avec encore du potentiel.

La Lufthansa pourrait décider finalement d’opérer l’Airbus A380 vers le Mexique si la demande continue de croître. La compagnie aérienne y avait pensé il y a 10 ans mais Air France était en avance et il était difficile d’avoir 2 Airbus A380 à l’aéroport de Mexico simultanément. Mais comme Air France ne l’opère plus, la compagnie allemande pourrait bien en profiter pour utiliser l’Airbus A380 vers le Mexique.