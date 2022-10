Air France et bénéfice 2022

Partages

Le groupe Air France – KLM a fait état vendredi 28 octobre 2022 d’un bénéfice supérieur aux attentes. Lors du 3eme trimestre les ventes ont dépassé le niveau d’avant la pandémie de COVID-19. Cela a été possible grâce à une forte reprise de la demande cet été.



Le groupe franco-néerlandais, qui comprend les compagnies aériennes Air France, KLM et Transavia, a déclaré vendredi 28 octobre 2022 avoir réalisé un bénéfice net de 460 millions d’euros au troisième trimestre. Un an plus tôt le groupe affichait une perte de 193 millions d’euros.



Le résultat opérationnel atteint 1,02 milliard d’euros contre 130 millions d’euros un an plus tôt. Cela a été possible grâce à l’augmentation des capacités et des coefficients de remplissage élevés. Le groupe prévoit un résultat opérationnel de 900 millions d’euros pour l’ensemble de son exercice 2022. La marge opérationnelle s’est établie à 12,6%.



Dans son communiqué pour le troisième trimestre 2022, le groupe Air France – KLM indique que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a augmenté de 111 % à 1,68 milliard d’euros.



Le chiffre d’affaires a augmenté de 77,6 % à 8,11 milliards d’euros contre 4,57 milliards d’euros l’année dernière. À taux de change constants, le chiffre d’affaires a augmenté de 72,2 %.



Air France-KLM a transporté 25 millions de passagers au cours du dernier trimestre. C’est 47,6 % de plus qu’au même trimestre l’an dernier. Sa capacité a augmenté de 29,1% et le coefficient d’occupation a augmenté de 21,6 points à 88,4% par rapport à l’année dernière.