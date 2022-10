Ryanair, passagers et développement

Partages

Ryanair a augmenté son nombre de passagers en septembre et a de nombreux plans de développement a venir.

Ryanair a transporté 15,9 millions de passagers le mois dernier. Cela représente une augmentation de 49 % par rapport aux 10,6 millions de passagers qui ont voyagé en septembre 2021.

Les vols Ryanair ont enregistré un coefficient d’occupation moyen de 94 % en septembre. C’est une augmentation de 13 points de pourcentage par rapport au 81 % à la même époque l’an dernier.

Le transporteur irlandais a effectué environ 88 850 vols en septembre. C’est une légère baisse par rapport aux 92 800 vols enregistrés lors de son mois d’août record. En effet, Ryanair avait transporté 16,9 millions de passagers avec un coefficient de remplissage moyen de 96 %.

Ryanair a transporté 153 millions de passagers sur une période de 12 mois glissants jusqu’à fin septembre, ce qui a plus que triplé le nombre de passagers voyageant avec la compagnie aérienne au cours de l’année précédente (49,5 millions), soit une augmentation de 209 %.

Le coefficient de remplissage moyen sur les vols Ryanair au cours de l’année écoulée est de 90 %. C’est une hausse de 13 points par rapport à la moyenne de 77 % sur les 12 mois précédant.

Ryanair et développement

Ryanair transporte de plus en plus de passagers et compte bien poursuivre son développement. La compagnie aérienne a annoncé son intention de créer 2 000 emplois en Irlande d’ici la fin de la décennie. Cela dans le cadre d’efforts visant à augmenter le nombre de passagers annuels de 30 millions.

L’entreprise prévoit d’investir 20 milliards d’euros dans des avions, 50 millions d’euros dans un centre de formation à Santry et 8 millions d’euros dans un centre d’excellence en ingénierie à Dublin.

Les autres investissements comprennent 10 millions d’euros dans un hangar de maintenance à trois baies à Shannon qui créera 200 nouveaux emplois à Clare, et un engagement à faire passer Ryanair Labs de 600 à 1 000 emplois de développement de haute technologie au cours des cinq prochaines années.

La société a également commandé un rapport à PwC indiquant que Ryanair et ses clients dépensent environ 1,5 milliard d’euros en Irlande chaque année. Le rapport a montré que Ryanair soutient 26 000 emplois en Irlande et transporte 200 millions de passagers par an sur 200 routes à partir de sept aéroports irlandais.

Au cours du dernier exercice complet, qui s’est terminé en mars, Ryanair a enregistré une perte de 241 millions d’euros. C’est une amélioration par rapport à la perte de 1 milliard d’euros subie un an plus tôt. Et également par rapport au bénéfice de 649 millions d’euros enregistré en 2019-20.

Les revenus de 4,8 milliards d’euros étaient encore bien en deçà du chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros enregistré au cours de la dernière année non Covid. Encore une fois une amélioration majeure par rapport au chiffre de 1,6 milliard d’euros de 2020-21.