Emirates embauche

Emirates Airlines se lance dans une vague massive d’embauche alors que les restrictions de voyage se relâchent et que la demande des passagers rebondit fortement. La compagnie aérienne basée à Dubaï indique qu’elle aura besoin d’au moins 6 000 pilotes, membres d’équipage de cabine, ingénieurs et personnel au sol supplémentaires au cours des six prochains mois. Et cela seulement afin de répondre à la demande refoulée.

Le président-directeur général de la compagnie aérienne, Sheikh. Ahmed ben Saeed Al Maktoum, a indiqué :

Notre besoin de 6 000 employés opérationnels supplémentaires signifie la reprise rapide que connaît l’économie de Dubaï et conduira à des opportunités et à d’autres développements positifs dans diverses autres entreprises, y compris celles des secteurs de la consommation, des voyages et du tourisme. Sheikh. Ahmed ben Saeed Al Maktoum

Le cheikh a noté qu’Emirates était depuis longtemps un baromètre de l’économie de Dubaï. Lorsqu’Emirates réduisait ses effectifs au plus fort de la pandémie, Dubaï a connu sa plus forte baisse de population de son histoire et un krach immobilier a durement frappé la région.

En septembre, Emirates s’est lancée dans une mission d’embauche de 3 000 membres d’équipage de cabine et de 500 employés de service au sol. La compagnie aérienne affirme maintenant avoir besoin de bien plus de personnel.

Selon l’avionneur Boeing, les compagnies aériennes du Moyen-Orient auront besoin de 200 000 employés supplémentaires au cours des deux prochaines décennies. Les compagnies aériennes pourraient embaucher jusqu’à 54 000 pilotes et 91 000 membres d’équipage de cabine jusqu’en 2040.

Emirates dessert désormais 90% de son réseau prépandémique et Sheikh Al Maktoum pense que la compagnie aérienne sera de retour aux niveaux de capacité de 2019 d’ici la mi-2022.

La compagnie aérienne a déclaré lundi que l’ensemble de sa flotte de Boeing 777 était désormais en service actif, alors qu’elle espère augmenter le nombre de destinations desservies par son Airbus A380 à 27 d’ici la fin novembre.