Elle va embaucher des pilotes et des PNC

Partages

Spirit Airlines vient de devenir la première grande compagnie aérienne américaine à recommencer à embaucher des pilotes et des PNC depuis le début de la pandémie.

Spirit Airlines recrute !

Tel que rapporté par CNBC , le transporteur ultra low cost Spirit Airlines recrute à nouveau pour plusieurs postes. Parmi eux des pilotes et des hôtesses de l’air et stewards :

Spirit prévoit de reprendre les cours de formation des nouveaux pilotes et agents de bord dès mars 2021

La compagnie aérienne a formé une nouvelle classe de pilotes pour la dernière fois en mai 2020 et la dernière formation d’une nouvelle classe de PNC en février 2020.

Spirit Airlines espère voir la demande se redresser fortement au cours de l’été. La compagnie aérienne ne peut former qu’un nombre limité de pilotes et de PNC, c’est pourquoi l’embauche commence maintenant. De cette façon, la formation peut se dérouler par étapes.

Spirit Airlines a évité les congés forcés d’employés pendant la pandémie. Cela grâce à une combinaison d’heures réduites, de congés volontaires et de retraites anticipées volontaires.

En plus d’embaucher de nouveaux employés, la compagnie aérienne rappelle également certains des travailleurs qui avaient pris des congés.

Les perspectives très optimistes de Spirit Airlines

Dans quelle mesure Spirit Airlines est-elle en mesure d’embaucher, alors que dans certaines autres compagnies aériennes, seules les personnes ayant plus de 20 ans d’ancienneté volent ?

Spirit Airlines a des perspectives beaucoup plus optimistes que les autres compagnies aériennes. Alors que nous commençons à voir la demande se redresser, ce sont généralement les voyages d’agrément qui vont reprendre en premier. Spirit Airlines est très bien positionnée étant donné que la compagnie aérienne ne compte pas sur les voyages d’affaires.

Cependant, la compagnie aérienne est peut-être trop confiante. Spirit Airlines s’attend à revenir aux niveaux de capacité de 2019 d’ici l’été. Bien sûr, il convient de reconnaître que les niveaux de capacité sont différents du nombre de passagers. Mais là encore, la compagnie aérienne n’augmentera pas de capacité si les avions sont vides.

Et qui sait, peut-être que la compagnie aérienne n’est pas trop loin. Les gens sont sans aucun doute enthousiastes à l’idée de voyager. Et cela alors que nous commençons à voir de plus en plus de vaccinés. De manière réaliste, la plus grande reprise des vols loisirs se fera davantage vers la fin de l’été plutôt que vers le début de l’été.

Optimiste ou réaliste ?

Spirit Airlines devient la première grande compagnie aérienne américaine à commencer à embaucher des pilotes et des PNC depuis le début de la pandémie. Cela s’ajoute au rappel de nombreux travailleurs qui avaient pris des congés.

Il s’agit d’un développement passionnant qui indique que les choses évoluent dans la bonne direction dans l’industrie. Spirit aura probablement une reprise plus rapide que les compagnies aériennes traditionnelles. Ces dernières dépendent des voyages d’affaires et des réseaux internationaux long-courriers.

Peut-être que la compagnie aérienne est encore un peu optimiste dans la planification de la capacité 2019 d’ici le début de l’été…