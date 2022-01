Partages

Les recrutements PNC reprennent rapidement. Après American Airlines il y a peu, Delta Air Lines vient de rouvrir le recrutement des hôtesses de l’air et stewards. C’est la deuxième fois en moins de six mois. La dernière fois que la compagnie aérienne basée à Atlanta a ouvert les recrutements de nouveaux PNC c’était en août 2021. A l »époque plus de 35 000 personnes ont soumis une candidature.

Le directeur général de Delta, Ed Bastian, a affirmé que la compagnie aérienne passerait bientôt le pic du variant Omicron. Le fait que Delta ait maintenant rouvert le recrutement des PNC est un autre signe de confiance que les voyages aériens seront bientôt très demandés.

Julieta McCurry, directrice générale de Delta – Expérience client et apprentissage du service en vol, a déclaré :

Une carrière en tant qu’hôtesse de l’air Delta est une carrière d’aventure, de passion et, par-dessus tout, de sécurité. Nous recherchons les meilleurs parmi les meilleurs pour rejoindre la famille Delta alors que nous connectons nos clients aux personnes et aux lieux qu’ils souhaitent voir, avec l’hospitalité et le service qui nous distinguent. Julieta McCurry

Avant la pandémie, Delta affirmait qu’il était plus facile d’entrer dans une école de l’Ivy League (groupe universitaire américain) que de décrocher un emploi d’hôtesse de l’air ou steward chez Delta.

Profil et formation PNC Delta

Le programme de formation des PNC de Delta se déroule au siège de la compagnie aérienne à Atlanta. La formation PNC complète dure six semaines. Les agents de bord nouvellement embauchés se forment six jours par semaine afin de gagner leurs ailes.

Contrairement à American Airlines, les agents de bord nouvellement embauchés chez Delta sont payés pendant la durée de leur formation.

Tous les nouveaux employés doivent fournir la preuve qu’ils sont entièrement vaccinés contre le COVID-19.

La compagnie aérienne est particulièrement intéressée à recevoir des candidats dits « langue de destination ». Cela concerne ceux qui parlent une ou plusieurs des langues suivantes :

néerlandais

français

allemand

grec

italien

tchèque

danois

japonais

hébreu.

Les recrutements PNC reprennent rapidement aux USA et ce devrait être de même dans les prochains mois en Europe, formez-vous !