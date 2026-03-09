Recrutement PNC Transavia Mars 2026

Mission

Transavia France lance une nouvelle sélection pour le Personnel Navigant Commercial (PNC). À bord de nos avions, vous intégrerez une équipe de 4 personnes : 3 PNC placés sous la responsabilité d’un(e) Chef de Cabine, lui-même sous l’autorité du Commandant de Bord. Votre rôle principal consistera à :

Garantir la sécurité et la sûreté des passagers tout au long du vol,

Offrir une expérience de voyage agréable et contribuer ainsi à la fidélisation de nos clients,

Promouvoir et booster les ventes des produits et services à bord.

Cette liste de missions est amenée à évoluer et n’est pas exhaustive.

PNC transavia, profil recherché

Vous êtes titulaire du CCA (Cabin Crew Attestation),

Vous disposez d’un certificat d’aptitude physique et mentale (visite licence navigants) datant de moins de 2 ans,

Vous possédez un passeport en cours de validité,

Vous maîtrisez l’anglais à un niveau B2 minimum (CEFR), attesté par un test récent (moins de 2 ans) : LILATE ou LINGUASKILL, évalué sur les 3 compétences Reading, Listening et Speaking,

Toute autre langue maîtrisée représente un atout supplémentaire,

Vous faites preuve de rigueur et d’organisation,

Vous êtes très adaptable,

Vous avez un réel goût du contact, de la relation client et du travail en équipe,

Vous possédez de bonnes aptitudes commerciales et un intérêt pour la vente.

Documents à fournir

Tous les justificatifs doivent être transmis au format PDF.

Tout dossier incomplet sera automatiquement refusé.

Processus de sélection PNC Transavia

Les candidats présélectionnés passeront les épreuves chez notre partenaire l’Institut Mermoz. Dans le cadre de notre processus de recrutement, nous nous réservons le droit de contacter vos anciens employeurs ou références professionnelles (indiqués dans votre CV ou mentionnés lors des entretiens) afin d’évaluer au mieux vos compétences et votre aptitude au poste. Cette démarche est réalisée dans l’intérêt légitime de l’entreprise, dans le respect des principes de proportionnalité et de confidentialité prévus par le RGPD. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant.

Ces droits peuvent être exercés en écrivant au Délégué à la Protection des Données :

TRANSAVIA France – Immeuble Belaïa, Cœur d’Orly – 7 avenue de l’Union – 94310 Orly, France.

Bonne chance pour votre candidature !

