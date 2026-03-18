La suite Air France La Première remporte le iF Design Award

Air France a remporté un prix de design prestigieux pour sa suite de première classe La Première repensée. Elle a été lancée en 2025 sur ses Boeing 777-300ER de la compagnie nationale. La suite a été primée dans la sous-catégorie Aviation de la division Design Produit des iF Design Awards 2026.

Cette suite se distingue par ses rideaux grande hauteur qui préservent l’intimité. Elle est également modulable, avec un fauteuil confortable et une méridienne convertible en un lit plat de 2 mètres de long.

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La suite offre aux passagers la possibilité de se déplacer entre différents espaces, que ce soit pour travailler et dîner, se détendre sur la chaise longue et éventuellement regarder un film sur l’un des deux écrans IFE de 32 pouces, ou dormir sur le lit de 2 mètres.

La suite Air France La Première a été conçue en collaboration avec le studio Design Investment à Genève, en Suisse, et le fabricant de sièges Stelia Aerospace (Airbus Atlantic), basé à Rochefort, en France. Parmi les membres clés de Design Investment récompensés par l’IF Design Award, on retrouve Mark Collins, Alexandra Collins, Ariel Celedoni, Frédéric Tomasini et Jean-Baptiste Bruyère.

Créé en 1954, le prix iF Design Award reçoit chaque année près de 11 000 candidatures. Figurant parmi les concours de design les plus prestigieux au monde, il est décerné par un jury indépendant composé de 129 experts internationaux en design et développement durable, qui évaluent chaque projet selon un processus rigoureux et transparent.