Air France quitte Orly après 80 ans

Samedi 28 mars 2026, à 21 h 55, un Airbus A320 en provenance de Nice s’est posé sur la piste d’Orly. Il s’agissait du vol AF6231, le tout dernier vol commercial d’Air France à l’aéroport de Paris-Orly. Avec cet atterrissage symbolique, la compagnie nationale met fin à près de 80 ans de présence ininterrompue sur ce site emblématique du sud de la capitale.

Air France à Orly, une soirée chargée d’émotion pour les passionnés

De nombreux spotters, anciens employés, pilotes et simples amoureux de l’aviation s’étaient rassemblés aux abords de l’aéroport pour assister aux derniers mouvements. Des applaudissements ont retenti lorsque l’appareil a touché le sol, suivi de quelques larmes chez ceux qui ont vu décoller et atterrir des avions tricolores pendant des décennies. « C’est la fin d’une époque. Orly, c’était l’aéroport de proximité, celui où on arrivait en RER et où on embarquait rapidement », confiait un retraité de la compagnie présent sur place.

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Le dernier départ, le vol AF0642 à destination de Nice, avait décollé quelques heures plus tôt, clôturant ainsi définitivement les opérations d’Air France sous sa marque principale à Orly.

Un recentrage stratégique annoncé depuis 2023Cette décision n’est pas une surprise. Dès l’automne 2023, Air France avait officialisé son intention de quitter progressivement Orly pour se concentrer sur son grand hub de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG). À partir du dimanche 29 mars 2026, toutes les liaisons domestiques (Nice, Toulouse, Marseille), les vols vers l’Outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion) et une partie des destinations africaines sont transférées à Roissy.

Seules les liaisons avec la Corse sont maintenues au départ d’Orly, dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP). La filiale low-cost Transavia prend le relais sur les lignes intérieures phares : elle propose désormais jusqu’à 8 vols quotidiens vers Nice et Toulouse, et 2 vers Marseille.

Les raisons économiques et opérationnelles

Ce départ s’explique par plusieurs facteurs :

Baisse de la demande domestique : le développement du télétravail, la concurrence féroce des TGV et des low-cost ont réduit le trafic point-à-point sur les lignes intérieures.

Optimisation du hub : à Charles-de-Gaulle, Air France peut proposer de bien meilleures correspondances vers son réseau international (plus de 200 destinations). Les temps de connexion sont plus courts et les infrastructures plus modernes.

Stratégie de groupe : le groupe Air France-KLM repositionne clairement les rôles. Air France devient la compagnie « full-service » et long-courrier sur le hub principal, tandis que Transavia développe massivement le low-cost depuis Orly.

« Ce recentrage nous permet de renforcer notre compétitivité face aux compagnies du Golfe et aux low-cost européennes », expliquait la direction.

Air France à Orly, 80 ans d’une histoire riche et emblématique

L’aventure a commencé en 1946, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le premier vol commercial Air France depuis Orly a marqué le renouveau de l’aviation civile française. En 1952, la compagnie s’y installe définitivement.

Orly a ensuite connu tous les âges d’or de l’aéronautique :

L’arrivée des Caravelle, premiers jets français

L’ère des Boeing 747 « Jumbo »

Les rotations mythiques vers l’Outre-mer

L’exploitation des Airbus A380, puis des Boeing 777 et A350

Pour des millions de Français, surtout ceux vivant en province ou dans les territoires ultramarins, Orly représentait la simplicité : un aéroport à taille humaine, facilement accessible depuis Paris intra-muros, sans les longues navettes vers Roissy.

Quels changements concrets pour les passagers ?

Les voyageurs devront désormais se rendre à Charles-de-Gaulle pour la plupart des vols Air France (sauf Corse).

Avantages : meilleures correspondances internationales, salons plus confortables, offre de vols renforcée (12 rotations quotidiennes vers Nice et Toulouse, 10 vers Marseille).

Inconvénients : temps de trajet plus long depuis le sud de Paris pour certains.

Les tarifs devraient rester globalement stables, avec une intégration plus forte dans le réseau SkyTeam.

Transavia, de son côté, va considérablement augmenter sa présence à Orly, devenant la compagnie dominante du terminal sud.

Une nouvelle ère pour l’aviation française

Ce départ marque une profonde restructuration du paysage aéroportuaire parisien. Orly, qui reste le deuxième aéroport français avec plus de 33 millions de passagers attendus en 2025-2026, se repositionne comme une plateforme low-cost majeure.

Pour Air France, ce choix stratégique doit permettre de gagner en efficacité et en rentabilité dans un marché ultra-concurrentiel. Pour les amoureux de l’aviation, c’est la fin d’un chapitre nostalgique.

Quoi qu’il en soit, les avions tricolores continueront de sillonner le ciel, simplement depuis un autre aéroport. Merci aux milliers d’employés, équipages et personnels au sol qui ont fait vivre cette belle histoire pendant huit décennies.

Orly 1946 – 2026 : une belle page de l’histoire de l’aviation française se referme.