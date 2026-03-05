Air France stoppe La Havane

Air France a annoncé mercredi la suspension de ses vols entre Paris et La Havane pendant plusieurs semaines. Cela fait suite à la pénurie de carburant à Cuba et de son impact sur le tourisme et d’autres activités économiques.

La compagnie aérienne a annoncé que les vols au départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle à destination de la capitale cubaine seront suspendus à compter du 28 mars et devraient reprendre le 15 juin.

Publicités

Ces vols Air France font actuellement escale aux Bahamas au retour de La Havane pour se ravitailler en carburant. Les autorités cubaines n’ont pas encore réagi à cette annonce.

Cette suspension affecte particulièrement les Cubains vivant sur l’île caribéenne. Ils dépendaient de ces vols pour rejoindre l’Europe, puisqu’ils ne peuvent transiter par les États-Unis.

Le gouvernement cubain a informé les compagnies aériennes le 8 février que le kérosène ne serait pas disponible dans neuf aéroports de l’île, dont l’aéroport international José Martí de La Havane, jusqu’au 11 mars.

L’industrie touristique cubaine est en déclin. Elle est victime de graves coupures de courant, de la diminution des réserves pétrolières et de tensions accrues avec les États-Unis. L’île compte parmi les adversaires les plus acharnés de Washington depuis des décennies.

Les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela ont cessé après l’attaque américaine contre ce pays sud-américain et l’arrestation de son dirigeant début janvier.

Le président américain Donald Trump a ensuite menacé d’imposer des droits de douane à tout pays qui vendrait ou expédierait du pétrole à Cuba.

Le département du Trésor américain a depuis annoncé qu’il autoriserait les entreprises agréées à revendre du pétrole vénézuélien au secteur privé cubain, mais les crises économiques et énergétiques de l’île devraient persister.

D’autres compagnies aériennes, dont Air Canada, ont suspendu leurs vols vers Cuba. La compagnie a annoncé le 9 février la suspension de ses vols jusqu’à nouvel ordre. Elle assurait en moyenne 16 vols hebdomadaires vers quatre destinations cubaines au départ de Toronto et de Montréal.