Compagnies aériennes et Moyen-Orient

Routes aériennes fermées, aéroports endommagés et des centaines de milliers de passagers bloqués : les gouvernements et les compagnies aériennes se sont précipités mardi pour rapatrier des dizaines de milliers de voyageurs bloqués au Moyen-Orient suite à l’éclatement d’un conflit régional déclenché par des frappes israélo-américaines sur l’Iran.

Les pays de la région ont fermé leur espace aérien alors que l’Iran ripostait contre les alliés des États-Unis. Le Qatar a déclaré avoir bloqué une attaque contre son aéroport, l’un des principaux hubs de la région.

Au moins 12 903 vols ont été annulés entre samedi et lundi. C’est environ 40 % des départs prévus, selon la société d’analyse de données aéronautiques Cirium. On estime que plus d’un million de passagers ont été affectés jusqu’à présent.

Reprise lente

Dimanche, presque tous les vols ont été annulés au départ des Émirats arabes unis. C’est là que se trouve l’aéroport de Dubaï, le deuxième au monde en nombre de passagers.

Le taux d’annulation est tombé à 93,5 % lundi après que les aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi ont repris des opérations limitées. Certains vols d’Emirates ont décollé mardi matin, volant vers le sud pour quitter la région du Golfe. La compagnie à bas prix flydubai et la compagnie russe Aeroflot seraient également opérationnelles.

Les vols ont continué vers et depuis la Jordanie, l’Arabie saoudite et l’Oman. Aucun vol civil n’a traversé l’espace aérien de l’Irak, d’Israël, du Koweït, de la Libye ou du Qatar. Israël a déclaré que son espace aérien rouvrirait progressivement à partir de mercredi soir, initialement uniquement pour les vols de rapatriement de ses ressortissants.

Évacuations

Plusieurs pays européens, dont la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie, ont rapidement organisé un pont aérien. Des centaines de passagers ont atterri à Prague mardi matin. Il y a aussi environ 100 Slovaques et plus de 300 Roumains qui sont rentrés via l’Égypte.

Les États-Unis ont indiqué qu’ils aidaient à organiser des vols charters depuis la Jordanie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ils annoncent que plus de 9 000 personnes étaient déjà rentrées depuis samedi.

La France est l’un des pays occidentaux les plus touchés, avec environ 400 000 ressortissants dans la région. Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi que deux vols étaient en route vers Paris pour rapatrier les premiers groupes.

L’Allemagne a annoncé qu’un vol charter quitterait l’Oman mercredi avec une partie des quelque 30 000 Allemands bloqués. La Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Espagne ont fait des annonces similaires.

Opérations suspendues

Des compagnies aériennes telles qu’Air France, British Airways, Lufthansa, LOT, Norwegian et SAS ont toutes suspendu leurs vols vers le Moyen-Orient pour les jours à venir. Finnair a interrompu ses liaisons vers Doha et Dubaï jusqu’à la fin du mois.