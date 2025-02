Formation CCA – Session Mars 2025 à Brest : Votre Passeport pour une Carrière dans l’Aviation !

Partages

Suite au succès retentissant de la dernière promotion CCA, l’ESCAM est fière d’annoncer une nouvelle session de formation en mars 2025 à Brest. Lors de notre dernière session, 100% des étudiants ont obtenu la prestigieuse Cabin Crew Attestation, et 64% d’entre eux occupent déjà des postes, seulement trois mois après la fin de la formation.

Notre programme CCA propose 175 heures de cours intensifs réparties sur 6 semaines. Profitez d’un enseignement de qualité dispensé par des formateurs et formatrices professionnels pour vous préparer aux métiers d’hôtesse de l’air et steward. Cette formation est entièrement en anglais et inclut la préparation au TOEIC ainsi qu’un coaching spécialisé pour les entretiens de recrutement des compagnies aériennes.

Coût de la formation : 3160€, inclus le passage du TOEIC, et pouvant être financé via votre Compte Personnel de Formation.

Places limitées ! Ne manquez pas cette opportunité de décoller vers une carrière passionnante dans les métiers de l’aérien.

Pour plus d’informations sur notre CCA à Brest ou pour vous inscrire, visitez notre site à www.escam.bzh, ou contactez-nous directement au 02 98 42 22 20 ou par email à brest@escam.bzh (mailto:brest@escam.bzh). Nous avons également des journées Portes Ouvertes les 7 -8 février à ESCAM Brest & Lorient et le 8 mars 2025 à ESCAM Brest, Lorient & Rennes.