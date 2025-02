Air Caraïbes et l’été 2025

Partages

L’été 2025 s’annonce sous les meilleurs auspices pour les voyages vers les Caraïbes grâce aux initiatives de la compagnie aérienne Air Caraïbes. Connue pour son ADN caribéen, Air Caraïbes continue de renforcer son programme de vols pour offrir un programme sans précédent vers les îles des Antilles.

Air Caraïbes, un réseau amélioré et des fréquences accrues pour l’été 2025

Pour la saison estivale, Air Caraïbes a décidé de multiplier ses fréquences sur ses lignes phares. Par exemple, la liaison Paris-Orly vers Pointe-à-Pitre verra jusqu’à 20 vols par semaine, soit deux fréquences supplémentaires par rapport à l’année précédente. De même, Fort-de-France bénéficiera d’une augmentation avec jusqu’à 17 vols hebdomadaires. Ces ajustements répondent à une demande croissante des voyageurs pour des destinations comme Cancun, où la compagnie propose désormais trois vols par semaine au départ de Paris.

Confort et innovation à bord

Air Caraïbes ne se contente pas d’augmenter ses vols, elle modernise aussi son offre. Avec l’arrivée de l’Airbus A350-1000, la compagnie peut désormais accueillir jusqu’à 480 passagers, établissant un record en France pour la capacité d’un avion de ligne. Ce nouvel appareil, livré fin 2024, promet non seulement plus de places mais aussi une réduction significative de la consommation de carburant.

La configuration de la cabine est pensée pour maximiser le confort, avec des options allant de la classe économique Soleil à la classe premium Caraïbe. Les passagers auront accès à des services de qualité, notamment des menus orientés vers les saveurs tropicales, des sièges plus confortables et un service client chaleureux et professionnel.

Promotions et offres spéciales Air Caraïbes pour l’été 2025

Pour encourager les voyages pendant l’été 2025, Air Caraïbes a prévu une série de promotions et d’offres spéciales. Des réductions sur les billets sont disponibles, notamment pour les réservations anticipées, offrant ainsi l’opportunité de découvrir les Caraïbes à des tarifs attractifs. La compagnie met également en avant des packages vacances, en partenariat avec des hôtels et resorts locaux, pour une expérience complète clé en main.

Un engagement envers les destinations caribéennes

Air Caraïbes reste fidèle à sa mission de relier la France métropolitaine à ses territoires d’outre-mer avec un service de qualité. La compagnie ne se contente pas de transporter des passagers ; elle contribue également au développement économique et social des régions qu’elle dessert. En augmentant ses fréquences, elle assure une meilleure connectivité, essentielle pour la continuité territoriale et le dynamisme des îles concernées.

