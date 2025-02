Volotea renforce sa position à Strasbourg

Partages

Volotea, la compagnie aérienne low-cost spécialisée dans les liaisons directes entre les capitales régionales et européennes, continue d’affirmer sa place dominante à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Avec une stratégie d’expansion ambitieuse, Volotea a non seulement consolidé sa présence mais a également élargi son réseau de destinations depuis cette ville alsacienne.

Volotea à Strasbourg, une croissance impressionnante

En 2024, Volotea a transporté plus de 623 000 passagers depuis Strasbourg, marquant une augmentation de 34% par rapport à l’année précédente. Cette performance traduit non seulement la confiance des voyageurs mais aussi l’efficacité de la stratégie de croissance de Volotea. La compagnie a effectué plus de 3 700 vols avec un taux de remplissage moyen de 95%, démontrant l’attractivité de ses services.

Nouvelles destinations et capacités en hausse

Pour 2025, Volotea prévoit d’offrir 960 000 sièges au départ de Strasbourg, une augmentation significative de 67% par rapport à 2019. Deux nouvelles lignes ont été annoncées pour cette année : Héraklion en Grèce, opérationnelle à partir du 7 juillet, et Lyon en France, accessible dès le 4 avril. Ces nouvelles routes viennent enrichir un réseau déjà dense qui connecte Strasbourg à 28 destinations dans 9 pays différents.

Impact économique et social

Volotea ne se contente pas de connecter Strasbourg au monde, elle contribue également de manière significative à l’économie locale. Avec 66 emplois directs et 380 indirects générés à Strasbourg, Volotea joue un rôle crucial dans le développement économique et social de la région.

Excellence opérationnelle et satisfaction client

Les performances opérationnelles de Volotea à Strasbourg en 2024 ont été remarquables, avec un taux de ponctualité (OTP15) de plus de 77% et un taux de réalisation du programme de vols de 99,4%. Ces chiffres témoignent de la fiabilité de la compagnie, un aspect clé pour la satisfaction des passagers. De plus, 90% des utilisateurs recommandent Volotea, un taux de satisfaction qui a valu à la compagnie le prix Skytrax World Airline Award pour la « Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Europe » pour la deuxième année consécutive.

Volotea, un partenariat fort avec l’aéroport de Strasbourg

Renaud Paubelle, Président de l’Aéroport de Strasbourg, a salué cette collaboration en soulignant l’importance des nouvelles lignes pour la région :

Les ambitions de Volotea pour le territoire alsacien avec le lancement de ces deux nouvelles routes témoignent de notre partenariat solide. Lyon était particulièrement attendue, tandis qu’Héraklion répondait à une demande claire de nos passagers.

La présence de Volotea à Strasbourg n’est pas seulement une histoire de vols et de destinations, c’est un engagement envers la communauté locale, la création d’emplois et le développement d’infrastructures aériennes vitales pour la région. En continuant à investir et à innover, Volotea se positionne non seulement comme la première compagnie aérienne de l’aéroport de Strasbourg mais aussi comme un acteur clé de l’écosystème économique et social de l’Alsace.