Air France et Airbus A330, la fin…

La compagnie aérienne Air France a commencé à retirer du service sa flotte d’Airbus A330-200. Cet été, la compagnie aérienne a exploité 15 exemplaires vers plusieurs destinations. Aujourd’hui, il n’en reste que 11, et un autre est en cours de préparation pour son retrait du service. Ces appareils sont principalement utilisés pour des vols vers l’Afrique, un axe important de l’activité globale de la compagnie.

Retraites des Airbus A330 Air France

Cinq avions ont été retirés du service. Les avions sont stockés à l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (LDE). Cependant un se trouve actuellement à l’aéroport de Toulouse et rejoindra les autres prochainement.

Inscription Âge (années, arrondi) Localisation actuelle Dernier vol commercial F-GZCH 22 Stocké au LDE Libreville-Paris (AF977) le 25 août F-GZCC 23 Stocké au LDE Luanda-Pointe Noire-Paris (AF929) le 21 septembre F-GZCL 22 Stocké au LDE Paris-N’Djaména (AF878) le 31 mai F-GZCF 22 Stocké au LDE Lomé-Paris (AF863) le 29 septembre F-GZCE 23 Stocké sur TLS N’Djamena-Abuja-Paris (AF820) le 29 septembre

La plupart de ces Airbus A330 Air France ont été retirés du service fin août et ont été envoyés à Tarbes peu après. Ils seront pris en charge par Tarmac Aerosave, société de recyclage et de maintenance d’avions.

Il convient de noter que l’un des avions, a été retiré du service bien plus tôt que les autres. Son itinéraire final était de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à l’aéroport international de N’Djamena à la fin du mois de mai. Cet avion a été impliqué dans un incident. Un vent fort a poussé l’avion et entraîné une collision de l’A330 avec un véhicule de piste. Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) français a déclaré ce qui suit dans son rapport préliminaire :

Un fort vent provenant d’un cumulonimbus a fait pivoter l’avion sur le train principal, ce qui a entraîné un déplacement du train avant de plus d’un mètre vers la droite. Cet incident a également entraîné une collision avec le chargeur affecté au chargement des conteneurs.

L’avion est resté au sol au Tchad depuis l’incident. Il a été acheminé vers Tarbes le 28 septembre directement depuis N’Djamena. La durée totale de vol a été de 6 heures et 28 minutes.

Où les Airbus A330 volent-ils ?

La flotte d’Airbus A330 devrait opérer presque exclusivement vers l’Afrique ce mois-ci depuis le hub de la compagnie à CDG. Cela comprend des destinations telles que Bangui, Douala, l’aéroport international de Luanda et Lomé. Il existe quelques destinations sélectionnées dans le réseau d’Air France en dehors du continent africain qui verront les A330 :

Aéroport international de Beyrouth-Rafic Hariri : six vols hebdomadaires sont prévus, bien que les services aient été suspendus jusqu’au 8 octobre en raison de la situation au Moyen-Orient.

six vols hebdomadaires sont prévus, bien que les services aient été suspendus jusqu’au 8 octobre en raison de la situation au Moyen-Orient. Aéroport international Princess Juliana de Sint Maarten : des vols sont proposés quatre fois par semaine avec l’A330

des vols sont proposés quatre fois par semaine avec l’A330 Aéroport international de Bengaluru Kempegowda : un service unique en A330 est prévu pour le vendredi 18 octobre, prenant le relais de l’A350.

L’utilisation d’A330 sur des vols vers l’Afrique n’est pas une nouveauté. Ces appareils sont mieux placés pour des itinéraires plus restreints en raison de leur capacité réduite par rapport au reste de la flotte de gros-porteurs d’Air France, qui se compose de trois autres types, dont :

Boeing 787

Airbus A350

Boeing 777

Les A350 vont à terme remplacer entièrement les A330. Sur les 41 appareils destinés exclusivement à Air France, 35 ont déjà été livrés. Le groupe Air France-KLM avait passé commande l’an dernier de 50 Airbus A350 supplémentaires à répartir entre les compagnies néerlandaise et française.