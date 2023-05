Vueling, plus de vols à Paris

Partages

Vueling renforce sa présence en France et en Angleterre. Dans le cas de Paris – Orly, où elle opère depuis 2004, Vueling proposera lus de vols pour un total de 34 lignes.

La lowcost d’IAG est le leader incontesté sur la ligne Barcelone – Paris où un passager sur deux choisit ses services. De même, un voyageur sur trois qui voyage de la France vers l’Espagne le fait à bord de son avion.

Cet été, Vueling proposera plus de vols au départ de Paris – Orly avec des liaisons vers Prague, Copenhague, Hambourg, Dublin, Bologne, Bari, Rome Fiumicino, Florence, Gênes, Milan, Malte, Agadir, Tanger, Lisbonne, Porto, Lanzarote, Malaga, Barcelone, Fuerteventura, Grenade, Ibiza, Minorque, Asturies (Oviedo), Palma de Majorque, Tenerife Sud, Valence, Stockholm, Birmingham, Londres-Gatwick, Le Caire, Marrakech, Split et Reus.

En ce qui concerne Londres – Gatwick, où elle a commencé à opérer en 2013, elle disposera de 17 liaisons pendant l’été. Vueling consolide sa place de plus grande compagnie aérienne hors du Royaume-Uni dans les flux qui relient ce territoire à l’Espagne. Elle récupère le vol Londres – Alicante.

Vueling propose des liaisons depuis Londres vers différentes destinations dans trois pays : l’Espagne, la France et l’Italie. En plus des 17 itinéraires susmentionnés, elle en compte six autres au départ de Birmingham, Cardiff, Édimbourg et Manchester.

Au total, le lowcost compte 278 connexions vers 104 destinations dans plus de 30 pays. Pour les mois à venir, elle proposera 241 itinéraires avec origine ou destination en Espagne, dont 154 vers des destinations internationales. Vueling prévoit les mêmes niveaux d’exploitation qu’en 2019. Ainsi, elle propose 53 nouvelles liaisons par rapport à l’été 2019 et 22 par rapport aux mêmes dates en 2022.