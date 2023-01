Partages

Air France et KLM ont informé les clients du programme de fidélité que certaines de leurs informations personnelles ont été exposées après que leurs comptes ont été piratés. Flying Blue est un programme de fidélité qui permet aux clients de différentes compagnies aériennes, dont Air France, KLM, Transavia, Aircalin, Kenya Airways et Tarom, d’échanger des points de fidélité contre diverses récompenses.

Air France a été piraté et a rapidement informé ses clients :

Nos équipes des opérations de sécurité ont détecté un comportement suspect d’une entité non autorisée concernant votre compte. Nous avons immédiatement mis en œuvre des mesures correctives pour empêcher une nouvelle exposition de vos données. Notre service de sécurité de l’information prend des mesures pour prévenir toute activité suspecte en relation avec votre compte. Air France

Le compte Twitter officiel de KLM a confirmé l’attaque et a déclaré à l’un des clients concernés :

L’attaque a été bloquée à temps et qu’aucun mile n’a été facturé. Cependant, je vous invite à changer votre mot de passe Flying Blue via le site Internet de Flying Blue. Air France

Cela s’est produit après des signalements sur les réseaux sociaux de clients ayant reçu des notifications d’infraction.

Air France a été piraté et la liste des données compromises comprend les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les transactions les plus récentes et les informations Flying Blue telles que le solde de miles gagnés. Les alertes de violation ajoutent que l’incident n’a pas exposé la carte de crédit ou les informations de paiement du client. Les clients concernés ont également été informés que leurs comptes étaient bloqués en raison de la violation et qu’ils devaient se rendre sur les sites Web de KLM et d’Air France pour changer leurs mots de passe.

