Nouveaux uniformes pour British Airways

Partages

British Airways a dévoilé une toute nouvelle collection d’uniformes pour la première fois en près de 20 ans. La compagnie aérienne basée à Heathrow est entrée dans l’histoire en dévoilant la toute première combinaison PNC.

Conçu par le changemaker britannique et ghanéen Ozwald Boateng, l’uniforme comprend un costume trois pièces sur mesure dans des options de coupe régulière et ajustée pour les hommes. Les hôtesses de l’air auront également le choix entre des options de jupe, de pantalon et de robe.

Publicités

British Airways retarde les nouveaux uniformes

Le nouvel uniforme tant attendu a été retardé à plusieurs reprises et devait à l’origine être publié dans le monde en 2019. Cependant une grève dommageable et coûteuse des pilotes a frappé la British Airways et a obligé la compagnie aérienne à se serrer la ceinture.

British Airways et le célèbre designer de Savile Row, Ozwald Boateng, espéraient avoir l’opportunité de lancer enfin les nouveau uniformes au début de 2020. Les plans ont dû être rapidement abandonnés lorsque la pandémie a décimé l’industrie aéronautique.

Le travail s’est cependant poursuivi en arrière-plan au cours des trois dernières années et British Airways affirme qu’environ 1 500 employés ont aidé Boateng à peaufiner les conceptions dans 50 ateliers.

Le résultat final a créé un motif « airwave » sur mesure pour toute la collection d’uniformes, y compris les vestes, les t-shirts, les boutons et les cravates. British Airways affirme que le design est « inspiré par le mouvement de l’air au-dessus d’une aile d’avion ».

Au cours des six derniers mois, British Airways a mené des essais secrets des uniformes sur des vols de fret à travers l’Europe. Les ingénieurs ont également testé secrètement l’uniforme aux aéroports de Manchester et de Cotswold.

Ozwald Boateng a indiqué :

La conception de cet uniforme a été une entreprise vaste et minutieuse et elle est allée bien au-delà des vêtements. Il s’agissait de créer un changement énergétique en interne. L’un de mes principaux objectifs était de créer quelque chose qui parlait à tous au sein de la compagnie aérienne. Bien que la compagnie aérienne ait un solide héritage, il était impératif de soutenir la création d’un nouveau récit de changement et de transcendance, tout en restant dans l’actualité. Ozwald Boateng

Les équipes d’ingénierie, ainsi que les équipes au sol, commenceront à porter le nouvel uniforme dans les prochains mois. British Airways indique que les hôtesses de l’air et stewards, les pilotes et les agents d’aéroport auront une seule date de changement d’uniforme durant l’été 2023.

Les membres du personnel seront invités à remettre leurs anciens uniformes afin qu’ils puissent être donnés à des œuvres caritatives ou recyclés pour créer des jouets et des porte-tablettes.

Partages