Volotea ouvre Florence – Toulouse

Volotea propose une nouvelle liaison vers Florence au départ de Toulouse à partir du 6 avril. Près de 20 000 billets sont en vente ce novembre, pour des voyages prévus au printemps prochain. Volotea est la deuxième compagnie de l’aéroport de Toulouse en termes de destinations avec 26 lignes desservies.

Volotea lance une nouvelle ligne exclusive vers Florence depuis sa base toulousaine. Près de 20 000 billets seront proposés entre avril et octobre 2023. Avec des vols opérant les jeudis et dimanches Volotea permettra à de nombreux voyageurs de profiter de longs week-ends et de La Dolce Vita dans l’une des plus belles villes d’Italie. Les Toulousains pourront découvrir la capitale de la Toscane, ses joyaux architecturaux et ses chefs-d’œuvre de la Renaissance à partir du 6 avril 2022.

Les vols Toulouse – Florence sont disponibles à la vente dès maintenant. Vous les trouverez via tous les canaux de distribution et sur le site Internet de Volotea.

Volotea continue de développer son réseau de lignes aériennes pour répondre aux envies d’évasion des Français. Dans cette logique, Toulouse devient la troisième destination à desservir Florence en France pour l’entreprise (après Nantes et Bordeaux). Avec cette nouvelle liaison, la compagnie confirme sa deuxième place en termes de destinations disponibles au départ de Toulouse. Elle propose 26 destinations dont 16 exclusives. De plus, l’aéroport de Florence deviendra la 19e base européenne de la compagnie à partir de 2023.

Céline Lacroix, responsable du développement international chez Volotea, a déclaré :

Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette ligne vers Florence, qui nous permet d’enrichir notre offre de Toulouse à l’Italie, avec désormais 4 villes italiennes desservies depuis Toulouse. Avec l’arrivée de cette nouvelle destination au printemps, saison idéale pour visiter la ville, nos voyageurs auront l’occasion de découvrir la capitale de la Toscane et de faire de longues promenades sur les rives de l’Arno. Nous sommes fiers de proposer ce nouveau choix à nos passagers et cela à des prix toujours compétitifs. Céline Lacroix

La compagnie aérienne a récemment remporté pour la deuxième année consécutive le prix de la « meilleure compagnie aérienne lowcost d’Europe » aux World Travel Awards 2022, le palmarès le plus prestigieux de l’industrie récompensant l’excellence dans l’industrie du voyage et du tourisme dans le monde entier.