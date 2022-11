Wizzair enregistre une perte

Le transporteur hongrois à bas prix Wizzair a enregistré une perte de 384,3 millions d’euros au cours du premier semestre de son année commerciale commencée le 1er avril.

Les revenus ont augmenté de 149 % à 2,194 milliards d’euros, le nombre de passagers ayant augmenté de 112 % à 26,5 millions. Les coûts d’exploitation totaux ont augmenté de 142 % à 2,258 milliards d’euros, tandis que les coûts du carburant ont bondi de 302 % à 1,033 milliard d’euros.

Wizzair a payé en moyenne 1 279,4 USD par tonne de carburant soit 95 % de plus que pendant la période de référence. La consommation de carburant a augmenté de 87 % à 760 851 tonnes au cours de la période.

Les charges salariales ont grimpé de 86 % à 180,3 millions d’euros, tirées par de nouvelles embauches alors que Wizzair augmentait sa capacité.

Le PDG de Wizzair, József Váradi, a déclaré que la compagnie aérienne était « sur la bonne voie » pour revenir aux niveaux d’avant la pandémie au printemps 2023. Wizzair « uniformisera également les règles du jeu » sur les coûts du carburant à partir d’avril 2023 alors qu’elle reviendra au système systématique de couverture du kérosène et des crédits ETS, a-t-il ajouté.

József Váradia a ajouté :

Bien qu’il subsiste une certaine incertitude pendant la période hivernale en ce qui concerne les coûts macroéconomiques et des intrants, la combinaison d’un retour à des niveaux avérés à la fois hors carburant et carburant en avril 2023, et la poursuite de la diversification et de la croissance de notre réseau soutenu par des plans d’expansion de la flotte laisse l’entreprise bien positionnée pour générer une croissance rentable à l’avenir.

