Volotea vers Florence depuis Nantes

Partages

Volotea rejoindra Florence depuis Nantes à partir du 13 avril 2023 a raison de deux rotations par semaine.

L’axe touristique entre la Toscane et la France est encore renforcé. Une liaison depuis Bordeaux est également disponible vers Florence. Depuis Nantes il sera également possible de rejoindre Pise.

Publicités

Volotea a annoncé aujourd’hui une nouveauté qui viendra enrichir son offre à l’aéroport de Nantes pour l’été prochain. En effet, à partir du 13 avril 2023, Volotea débutera le vol vers Florence depuis Nantes. Les rotations auront lieu tous les jeudis et dimanches. La nouvelle ligne prévoit une offre totale d’environ 20 000 sièges, soit 130 vols. Elle vient s’ajouter aux vols entre Bordeaux et Florence déjà disponibles. Volotea reconfirme ses vols depuis et vers Pise pour l’été 23.



La liaison vers Florence renforce l’axe touristique Toscane – France consolidant l’engagement du transporteur au niveau local. Volotea a opéré 100 vols depuis Florence vers la France. Elle a transporté 14 000 passagers avec un coefficient de remplissage de 92 %.

Valeria Rebasti, Country Manager Italie & Europe du Sud-Est de Volotea, a déclaré :

A partir du 13 avril, les distances entre Florence et la France vont se raccourcir. Grâce à la nouvelle ligne vers Nantes, les passagers toscans auront de nombreuses options pratiques à des prix compétitifs pour décoller vers la Loire-Atlantique. Très longtemps à l’avance, il sera possible de réserver votre vol pour organiser des vacances dans l’un des lieux français les plus caractéristiques, riche d’histoire, de culture, de musées, d’art et avec une offre culinaire irrésistible. Valeria Rebasti

Elle a ajouté :

Nous sommes heureux de renforcer notre présence à Florence ! Nous reprenons les vols avec enthousiasme cette année à l’aéroport florentin et nous travaillons déjà avec la direction de l’aéroport pour pouvoir annoncer prochainement des nouvelles importantes. Enfin, il ne faut pas oublier que, grâce au nouvel itinéraire, nous allons encore amplifier le trafic de touristes étrangers désireux de rejoindre Florence et de visiter les beautés de la Toscane, soutenant ainsi l’économie locale. Valeria Rebasti

De son coté, Marco Carrai, président de Toscana Aeroporti, a communiqué :

Nous entrons maintenant dans la saison d’hiver mais, comme le montre la nouvelle ligne vers Nantes opérée par Volotea, nous planifions déjà l’été prochain pour pouvoir continuer à construire un réseau toujours plus large et permettre à nos voyageurs d’avoir de plus en plus de destinations disponibles. Après les difficultés des deux dernières années pour le secteur de l’aviation, nous sommes convaincus que nous pourrons poursuivre la reprise, atteignant et dépassant les niveaux d’avant Covid également grâce à la confiance et au soutien des compagnies aériennes. Marco Carrai

Les destinations internationales reliées par Volotea depuis l’aéroport de Florence seront Bordeaux et Nantes. Le vol vers Bordeaux sera accompagné, à partir du 13 avril 2023, de la nouvelle liaison vers Nantes.