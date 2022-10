Vueling, 3 mois de grève des PNC

Partages

La compagnie aérienne espagnole Vueling fait face à trois mois de grève PNC. Cela fait suite à l’appel de son principal syndicat, Stavla, à des arrêts de travail.

La grève chez Vueling verra les PNC débrayer tous les vendredis, dimanches et lundis entre le 1er novembre et le 31 janvier.

Publicités

Ils cesseront également le travail les 1er, 6, 8, 24 et 31 novembre de cette année et le 5 janvier 2023, toutes les dates de vacances clés en Espagne.

Un porte-parole de Stavla a déclaré :

La grève est le résultat de l’absence de progrès significatifs dans la négociation de la convention collective et de l’absence de toute intention réelle démontrée par Vueling de résoudre les revendications salariales du personnel de cabine. Stavla

Il a ajouté que le syndicat avait appelé à une augmentation de salaire de 13,4 % :

L’augmentation ne vise qu’à ajuster les niveaux de salaire de la convention collective au niveau de vie actuel. Stavla

Stavla a déclaré qu’il était prêt à poursuivre les grèves indéfiniment s’il n’y avait pas de solution.

Le propriétaire de Vueling, le groupe IAG, a accusé le syndicat d’être peu conciliant. Il affirme avoir déjà accordé au personnel une augmentation de salaire de 6,5 %, qui a été négociée avec le syndicat CC.OO.

La direction de Vueling a appelé le syndicat à construire ensemble l’avenir de l’entreprise. Cependant les demandes de Stavla s’élèvent à une augmentation des salaires de 33% d’ici 2025. Le chef de Vueling Marco Sansavini a déclaré que ces montants n’étaient pas envisageables. Une telle augmentation serait la fin de Vueling économiquement et entraînerait de graves pertes d’emplois.

Stavla a déclaré que la seule façon d’annuler la grève est que l’entreprise accorde à l’augmentation de 13,4% demandée, ce qui, selon IAG, dépasse les 6,5% déjà accordés.

La compagnie aérienne espagnole Vueling, confrontée à trois mois de grève, n’est pas la seule compagnie aérienne touchée cette année. Cependant, la plupart ont résolu leurs différends et ont convenu des augmentations qui ont vu le personnel retourner au travail. Le marché du travail est en faveur des PNC et ils en profitent pour renégocier salaires et conditions de travail.

Partages