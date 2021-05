Volotea à Nantes

La compagnie aérienne lowcost Volotea a basé ses deux premiers avions à Nantes.

La saison estivale s’annonce bonne pour les compagnies aériennes qui effectuent des vols intra-européens. Pour être au rendez-vous la compagnie aérienne Volotea va baser un total de 6 appareils à Nantes pour la période.

Ces nouveaux appareils, des Airbus A320, vont permettre à Volotea de faire des économies de carburant. Carloz Munoz, PDG et fondateur de la compagnie, a déclaré :

Nous sommes très fiers d’évoluer vers une flotte 100% Airbus, ce qui nous permet d’être économiquement plus efficaces et aussi plus respectueux de l’environnement.

Carloz Munoz