easyJet, fin de la grève

Les pilotes easyJet ont mis fin à une grève jeudi. Cela après avoir conclu un accord avec la direction qui augmente les salaires de plus d’un cinquième.

Le syndicat avait lancé une série de neuf journées de grève dans les aéroports de Barcelone, Malaga et Majorque. Le but était d’obtenir des augmentations et de meilleures conditions de travail.

Les grèves ont forcé la compagnie aérienne britannique à bas prix à annuler et à retarder des vols au début de la haute saison des vacances d’été en Europe.

L’USO a déclaré qu’une assemblée du personnel avait approuvé l’accord. Les équipages PNT vont bénéficier d’une augmentation de salaire de 22% étalée sur trois ans. Il y aura également une compensation spéciale pour travailler les jours de congé.

Les jours de grève restants prévus les 29, 30 et 31 juillet ont été annulés. C’est la fin de la grève pour easyJet !

La compagnie aérienne irlandaise à bas prix Ryanair a également été touchée par des grèves en Espagne.

Les grèves du personnel des compagnies aériennes à travers l’Europe ont entraîné de fortes perturbations pour les voyageurs. L’industrie aéronautique espérait une saison estivale exceptionnelle qui aiderait à rattraper deux années sombres en raison de la pandémie de Covid-19.

L’industrie a supprimé des emplois en raison de la pandémie et a eu du mal à réembaucher du personnel pour faire face au boom des voyageurs. De l’autre côté le personnel se plaint que les salaires et les conditions de travail doivent être améliorés.