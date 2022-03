British Airways post-Brexit

British Airways est la cible de la France et de l’Allemagne. Les règles post-Brexit signifieront une dissolution du groupe IAG en vertu des lois de l’Union européenne.

Cette décision a été soulignée par le PDG de Ryanair, Michael O’Leary. Il a déclaré que des responsables et des lobbyistes de l’Union européenne « visaient » IAG. Alors que les bureaucrates de l’Union européenne se réveillent de la pause causée par la pandémie de Covid, l’attention se porte à nouveau sur la Grande-Bretagne post-Brexit et sur la façon dont la bureaucratie à Bruxelles affectera le Royaume-Uni.

Le PDG de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré que la réimposition des règles, initialement prévue pour la fin du mois, mais probablement retardée par l’invasion russe de l’Ukraine, donnerait à Air France et à Lufthansa la possibilité d’affaiblir la position d’IAG dont les compagnies aériennes comprennent également Iberia, Aer Lingus et Vueling.

Andrew Lobbenberg n’est pas d’accord avec l’affirmation d’IAG selon laquelle le groupe satisfera aux règles de propriété et de contrôle.

La société pourrait envisager de scinder son activité non européenne de BA en une société distincte non détenue par l’UE, laissant l’ancienne entreprise détenue par l’UE. »

Les plans de redressement de nos compagnies aériennes européennes ont été approuvés par les régulateurs nationaux en Espagne et en Irlande, et le conseil d’administration d’IAG compte une majorité d’administrateurs non exécutifs indépendants de l’UE.

Le patron de Ryanair a également prédit un dénouement sombre pour ses compagnies aériennes rivales EasyJet et Wizzair.

Je ne crois pas que Wizz et easyJet survivront en tant que compagnies aériennes indépendantes.

Je pense qu’ils vont soit fusionner et devenir un opérateur Airbus plus grand et plus grand à travers l’Europe – soit Wizz fusionnera avec quelqu’un comme Lufthansa, et EasyJet sera éliminé par BA ou Air France. »

