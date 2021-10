Partages

C’est la 7 octobre 1933 Air France est officiellement créée lors d’une cérémonie au Bourget, bon anniversaire Air France !

Cela fait 88 ans que la compagnie aérienne Air France sillonne le monde. En ce jour anniversaire une pensée pour ceux et celles qui ont fait Air France et également pour ceux et celles qui ont perdu la vie en faisant le plus beau métier du monde lors de la trentaine d’accidents mortels qu’a subi Air France.

La reprise s’installe partout sur le globe et souhaitons à Air France d’en profiter au mieux pour reprendre la place qui est la sienne.

