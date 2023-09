Air France, 90 ans !

Partages

Air France c’est 90 ans d’histoire. Née du regroupement d’Air Orient, d’Air Union, de la Société Générale de Transports Aériens, de la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne et de l’Aéropostale, Air France était officiellement inaugurée le 7 octobre 1933. Depuis, la compagnie n’a eu de cesse de construire sa légende en faisant rayonner l’art du voyage à la française à travers le monde entier. Aujourd’hui, Air France propose à ses clients près de 1000 vols par jour vers 200 destinations grâce à une flotte de plus de 240 appareils.

En 2023, Air France célèbre 90 ans d’élégance. 90 ans de technologie, d’innovation et de confort en plein ciel. 90 ans de voyages, de gastronomie, de design, de haute couture, d’art et d’architecture. Depuis sa création, la compagnie fait ainsi vibrer l’excellence française, ce « je ne sais quoi » que le monde reconnaît à la France, grâce à une expérience de voyage d’exception faisant voler l’élégance toujours plus haut.

Cet esprit d’excellence, cette sensibilité à l’avant-garde des époques et des tendances, Air France les célèbre aujourd’hui en dévoilant à tous son savoir-faire unique. À travers la création d’une collection de robes inédites retraçant sa légende, la compagnie s’expose dans les vitrines des Galeries Lafayette à Paris du 28 septembre au 10 octobre 2023. Elle se révèle ainsi comme jamais auparavant pour que chacun puisse profiter d’un héritage si français en perpétuel mouvement.

Air France incarne 90 ans d’élégance

Pour incarner et donner vie à 90 ans d’élégance, Air France dévoile une collection de cinq robes iconiques interprétant les différents points forts de la compagnie aérienne : les avions et la technologie ; les uniformes et la mode ; ses affiches emblématiques valorisant son vaste réseau ; la gastronomie et les arts de la table ; le design et l’architecture. Chaque robe est un voyage à travers ces thèmes qui ont permis à Air France de toujours proposer le meilleur de son époque, voire d’être pionnière, en avance sur son temps.

Pour imaginer et concevoir ces robes uniques, Air France a fait appel à Xavier Ronze, responsable des ateliers costumes pour le ballet de l’Opéra national de Paris. Ce dernier a réalisé ces créations à partir d’éléments issus du patrimoine de la compagnie et de pièces actuelles. Il offre ainsi un trait d’union entre histoire et modernité, une interprétation forte, incarnant le meilleur d’Air France, le meilleur de la France dans des domaines d’exception.

Air France s’expose aux Galeries Lafayette

Afin de dévoiler cette collection de robes uniques, c’est naturellement dans les vitrines des Galeries Lafayette, le temple parisien de la mode, qu’Air France s’expose à l’occasion de son anniversaire. Du 28 septembre au 10 octobre 2023, elle retrace ainsi sa légende et son élégance aérienne pour mieux se projeter vers l’avenir à travers les 12 vitrines du célèbre grand magasin. Les robes s’entourent des plus belles pièces patrimoniales d’Air France et du meilleur de la compagnie d’aujourd’hui, pour mettre en lumière 90 ans de confort à bord, d’avions mythiques, d’uniformes de grands couturiers, ou encore de gastronomie à bord et de design.

Au cœur de Paris, Air France dévoile ainsi son patrimoine à travers un parti pris fort et innovant, accessible simplement et gratuitement à tous les visiteurs français et internationaux. Chacun pourra ainsi revivre ses plus beaux souvenirs liés au voyage avec Air France ou entrer pour la première fois dans la légende.

À l’intérieur du magasin, la compagnie ouvre des pop-up stores proposant une gamme d’objets spécialement créés ou réédités pour cet anniversaire. Accessibles ou plus premium, Air France propose notamment des maquettes d’avions anciens ou actuels, ainsi qu’une collection siglée « 90 ans » de trousses, cartes postales ou encore étiquettes bagages et carnets. La compagnie réédite également des objets mythiques tels que son célèbre sac de voyage vintage ou ses affiches iconiques. Une gamme à retrouver aussi sur www.airfranceshopping.com.

Air France s’associe par ailleurs à de belles marques françaises : Vanessa Bruno, Delsey, Bernardaud, Brun de Vian-Tiran ou encore Le parapluie de Cherbourg pour continuer à valoriser le savoir-faire français. Une collection à retrouver exclusivement aux Galeries Lafayette.

Et pour la première fois de son histoire, Air France propose aux visiteurs de se procurer les arts de la table originaux signés par l’artiste peintre Jean Picart Le Doux et disponibles à bord de ses cabines La Première et Business de 1966 aux années 2000. Les profits de la vente de ce service seront entièrement reversés à la Fondation Air France, engagée depuis 30 ans au service de l’enfance à travers le monde.

Des défilés de mode pour les 90 ans aux Galeries Lafayette Paris Haussmann

Pendant toute cette période anniversaire, Air France propose aux visiteurs d’assister à de véritables défilés de mode retraçant 90 ans d’élégance française, avec la complicité des Galeries Lafayette. Des mannequins habillés en uniformes de pilotes, personnels navigants commerciaux, personnels en aéroport ou mécaniciens défileront dans un espace dédié du grand magasin pour retracer l’ensemble du patrimoine vestimentaire de la compagnie, d’hier à aujourd’hui. Des toutes premières tenues de « barman » aux pièces très couture signées par les plus grands couturiers tels que Christian Dior, Cristóbal Balenciaga ou Christian Lacroix notamment, le défilé est pensé comme une immersion unique à travers les styles des différentes époques fondatrices d’Air France. Informations et réservations en cliquant ici .