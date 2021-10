Partages

La compagnie aérienne Transavia, filiale d’Air France, repart très fort et ce n’est que le début !

Invitée par BFM Business Nathalie Stubler, PDG de Transavia, n’y va pas par 4 chemins. Transavia repart très fort et pour preuve, elle a retrouvé ses niveaux de 2019. Nathalie Stubler a indiqué :

On a la chance d’être un réseau basé sur l’Europe et le bassin méditerranéen et c’est ce réseau qui est reparti le plus vite. Donc on est reparti fort cet été. Il ne faut pas oublier qu’on était à -74% de capacités en début d’année et on a réussi à se retrouver au même niveau en juillet et août. Nathalie Stubler

La reprise va durer

La suite est également plus qu’encourageante, les réservations d’octobre sont bonnes et celles pour la période de fin d’année commence démarre bien. Face a la demande qui explose et semble assurer un avenir radieux à Transavia la compagnie aérienne met le paquet. Dans les mois à venir la lowcost du groupe va acquérir de nouveaux appareils et passer d’une flotte de 38 Boeing 737 durant l’été 2019 à 61 appareils.

Concernant cette évolution Nathalie Stubler indique :

Ça fait partie de la stratégie du groupe avec une restructuration d’Air France et une montée en charge de Transavia. Nous mettons en œuvre cette stratégie, on assume cette phase de croissance. C’est un challenge pour les équipes. On a une feuille de route qui nous a été fixée par le groupe que nous embrassons avec beaucoup d’enthousiasme. Nathalie Stubler

Avec cette forte augmentation de la flotte des recrutements sont forcement dans les tuyaux, soyez vigilants !