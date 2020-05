Coronavirus et transport aérien

Partages

Le transport aérien a, comme beaucoup de secteur en France, été fortement impacté par la crise du coronavirus qui a balayée la planète depuis la fin de l’année 2019. Cette épidémie semble être bientôt derrière nous et un retour à la normal semble tout à fait possible.

Ce n’est pas la première crise que traverse le transport aérien. La crise de subprimes de 2008 a été le déclencheur de nombreuses années compliquées pour le secteur. Auparavant il y a eu la guerre du Golfe en 1990 et le conflit entre l’Irak et les USA en 2003. A chaque fois le secteur aérien a rebondi. La croissance du secteur a fait des paliers mais a toujours été là.

Croissance transport aérien

Contrairement aux épisodes précédents la crise du coronavirus sera sans doute beaucoup plus courte. Certes l’impact a été très important et rapide mais la reprise devrait être tout aussi rapide, ce n’est pas une crise structurelle. La majorité des acteurs seront présents a la reprise et structurellement parlant rien n’empêche cette reprise.

Reprise transport aérien

IATA a déjà travaillé sur un plan de reprise mondial et est en pleine négociations avec les Etats pour le mettre en œuvre. Ce plan, pour le résumé, est basé sur une reprise du trafic national en juin, continental en juillet et intercontinental fin aout voir courant septembre. De plus, cette organisation internationale avait prédit, avant le coronavirus, une très forte croissance du transport aérien pour l’année 2020. Il y a fort à parier que cette demande sera de nouveau présente dans les mois à venir quand les frontières ouvriront et le business reprendra.

En France plusieurs compagnies aériennes reprennent les vols dans les prochaines semaines. Air Caraïbes, French Bee, Volotea, easyJet et d’autres seront en vol dès la mi-juin voir début juillet. Le long-courrier sera plus long à redémarrer mais Air France assurera plusieurs vols dès la fin juin.

La saison IATA été 2020 va forcément être impactée par la crise du coronavirus mais la saison hiver devrait voir le retour à la normalité. Il y a fort à parier que la saison IATA été 2021 sera proche de la normale.

En termes d’emploi les 6 prochains mois seront sans doute un peu tendus. Le chômage partiel devrait permette aux compagnies française d’être présente à la fin de l’épidémie du coronavirus pour profiter de la reprise du transport aérien.

Une formation CCA c’est plusieurs mois et une formation pilote encore bien plus. Se former aujourd’hui c’est être prêt au moment de la reprise des sélections qui auront lieu pour la saison hiver 2020 et, surtout, pour celles de la saison été 2021.

Cette crise du coronavirus est violente, certes, mais temporaire. C’est l’avis de plusieurs banquiers qui tablent sur un rebond aussi rapide et violent que la descente. Le coronavirus n’a pas tué le transport aérien, ce dernier a été mis en hibernation et le réveil est pour bientôt…

