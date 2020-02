Améliorez votre anglais

Partages

Langue officielle dans plus de 75 pays et pour plus de 2 milliards d’individus dans le monde, l’anglais est LA langue incontournable dans le monde du travail.

Futurs PNC ?

Pour postuler dans une compagnie aérienne afin de devenir Personnel Naviguant Commercial, c’est-à-dire steward ou hôtesse de l’air, il vous faudra de la détermination et…. un sérieux niveau d’anglais ainsi qu’un score minimum au TOEIC de 720.

Au quotidien, un PNC doit faire preuve d’une aisance conversationnelle en anglais. Il est amené à dialoguer dans sa langue maternelle, mais n’oubliez pas qu’en tant que grand voyageur du monde, un PNC est à chaque instant, confronté à tenir des conversations dans la langue internationale, l’anglais. Face à un voyageur ou à un membre du personnel, il doit être apte à répondre en anglais à des questions diverses, à gérer des problèmes, à proposer des alternatives ou à informer les passagers sur les mesures de sécurité à respecter pendant le voyage.

Au vu de l’importance de la communication en tant que PNC, être à l’aise dans la langue de Shakespeare va être un réel tremplin pour votre carrière et pour pouvoir prétendre à intégrer la compagnie aérienne de vos rêves.

Salariés en entreprise, jeunes actifs, étudiants ?

Les centres de formation, les écoles ainsi que les entreprises françaises et étrangères sont de plus en plus exigeants sur les capacités anglophones de leurs postulants et salariés. La maîtrise de l’anglais n’est plus une simple option, mais représente un réel atout carrière qui fera la différence face aux autres candidats.

Lors de périodes d’embauche, maîtriser l’anglais va non seulement optimiser votre potentiel, mais également votre confiance en vous. Si vous êtes salarié, en plus de vous démarquer de vos collègues, un niveau d’anglais notable vous permettra d’évoluer au sein de votre entreprise, d’obtenir des promotions et des responsabilités à la hauteur de vos compétences.

Le TOEIC est le test qui va crédibiliser vos aptitudes sur votre CV et interpeller non seulement les recruteurs qui sont à l’affût des candidats maitrisant l’anglais, mais également vos supérieurs sur vos motivations et vos capacités à exercer un poste à responsabilités et/ou à ambitions transnationales.

En tant qu’école spécialisée dans les métiers à caractère international, notre mission est de vous aider à réussir pour que vous puissiez postuler et intégrer l’entreprise, le poste, l’école, la formation en accord avec vos aspirations.

Trouvez la formation adaptée à vos besoins et à votre niveau

Le niveau d’anglais en fin d’études scolaires n’est souvent pas suffisant pour atteindre les exigences des entreprises sur le marché du travail. AeroSchool vous offre l’opportunité d’améliorer vos compétences en anglais par le biais des stages inscrits sur un principe du « contrat de la réussite ».

Ces formations d’anglais adaptées à vos besoins sont encadrées par des professeurs spécialisés dans la préparation au TOEIC. Elles sont ouvertes aux futurs PNC d’AeroSchool mais également à toutes les personnes extérieures à l’école, quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent.

Nos programmes vous offrent un suivi personnalisé vous permettant de progresser rapidement en profitant de conseils et d’encouragements de professionnels. Cet accompagnement vous permet d’être en confiance tout en améliorant votre niveau d’anglais qui sera valorisé par le passage du TOEIC, un test plébiscité par tous les recruteurs dans le monde.

Grâce à nos stages d’anglais, vous aurez accès à l’ensemble du matériel et des supports qui vous permettront d’atteindre vos objectifs en anglais.

La formation « Remise à niveau en Anglais »

POUR QUI ?

Toutes personnes qui souhaitent réaliser une remise à niveau en anglais (formation qui contribuera à la réussite de la préparation à l’examen du TOEIC)

Toutes personnes qui souhaitent perfectionner leur anglais et/ou acquérir plus d’aisance

OBJECTIFS

Remise à niveau en anglais général (grammaire, conjugaison et vocabulaire)

Acquisition d’une certaine aisance à l’oral

Préparation à la réussite de la formation au test TOEIC

La formation « Préparation au TOEIC »

POUR QUI ?

Toutes personnes qui souhaitent valider un score TOEIC

OBJECTIFS

Amélioration de votre niveau en anglais (grammaire, conjugaison et vocabulaire)

Optimisation de votre score TOEIC selon vos objectifs

Préparation aux recrutements

Le TOEIC est le document incontournable pour toutes les personnes qui souhaitent évoluer professionnellement dans l’aéronautique comme dans tous les autres secteurs d’activité.

