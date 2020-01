Partages

Air France est une compagnie aérienne ponctuelle, n’en déplaise à certain. Si l’on en croit l’Official Guide Aviation la compagnie aérienne tricolore est en 7eme position au niveau mondial en termes de ponctualité. Ce classement a été fait pour les compagnies aériennes transportant plus de 30 millions de passagers par an.

Il y a un an Air France était en 13eme position, la progression est donc considérable. Il est a noté que pour être considéré a l’heure le vol doit arriver dans un délai maximum de 15 minutes par rapport à l’horaire prévue.

Air France est une compagne aérienne ponctuelle mais pas la meilleure. En 2019 sont taux de ponctualité est de 79.92% alors que LATAM, en première place, affiche 86.41% de ponctualité. Les trois premières compagnies aériennes de ce classement sont toutes au-dessus des 85.90%.

Ce résultat est à mettre en parallèle avec celui des aéroports ou celui de Roissy CDG n’est qu’en 20eme place. Air France est donc une compagnie aérienne ponctuelle et, en plus, semble avoir mis la ponctualité en tête de liste des points à améliorer depuis ces dernières années, bravo…