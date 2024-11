La Compagnie recrute des PNC pour la saison hiver 2025

Partages

La Compagnie recrute des hôtesses de l’air et stewards (PNC) pour la saison hiver 2025 dans les prochains jours.

La Compagnie

La Compagnie est la compagnie aérienne régulière française qui réinvente la Classe Affaires en une expérience unique et à taille humaine, entre Paris et New York, Milan et New-York et Nice et New York. A bord, les passagers profitent du confort de 76 sièges-lits qui s’inclinent en lits parfaitement plats, d’un système de divertissement innovant, d’un accès gratuit et illimité au Wifi et de menus de saisons élaborés par des chefs français de renom.

La Compagnie recrute des PNC, description du poste

La Compagnie recrute des PNC (Personnel Navigant Commercial) en contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 9 mois à compter du 1er février 2025 pour la saison hiver.

L’entretien d’embauche se tiendra uniquement le 12 décembre 2024 dans nos locaux à Arcueil.

Date limite de candidature : 5 décembre 2024.

Les missions des PNC chez La Compagnie

Le Personnel Navigant Commercial, ambassadeur de La Compagnie à bord, occupe ses fonctions sur réseau long courrier et a pour mission de :

Veiller à la sécurité des passagers en respectant la réglementation en vigueur et en appliquant les procédures appropriées ;

Mettre en œuvre les procédures de sûreté au sol et en vol ;

Gérer les passagers indisciplinés ;

Contrôler les conditions de déroulement du vol en cabine ;

Gérer les dysfonctionnements matériels en cabine ;

Assurer les gestes de premier secours aux passagers en difficulté (personnes dont l’état de santé réclame une intervention de la part de l’équipage) ;

Assister les passagers à particularité (personnes à mobilité réduite, enfants mineurs non accompagnés, etc.) ;

Assurer le service au client dans le respect des objectifs de qualité définis par la Compagnie ;

Personnaliser la relation client afin de contribuer à sa satisfaction ;

Gérer la relation commerciale à bord ;

Assurer le service à bord (repas et collation) ;

Contrôler l’état de fonctionnement des équipements de la cabine dont les équipements de sécurité ;

Contrôler le chargement de catering et d’approvisionnement en consommables en escale le cas échéant.

Rédiger des comptes-rendus relatifs aux vols.

Ces missions ne sont pas exhaustives et évolueront en fonction des besoins de l’entreprise.

Également, la succession de périodes de travail et de repos conduisent à travailler de nuit, les week-ends et jours fériés.

A date, la base d’affectation pour les Personnels Navigants Commerciaux de La Compagnie est Paris-Orly.

Profil recherché

De formation Baccalauréat minimum et titulaire du Cabin Crew Attestation (CCA), vous avez a minima une première expérience significative en qualité de PNC sur réseau long courrier et êtes ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne.

Doté d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu pour vos capacités d’écoute et d’adaptation.

Vous êtes force de proposition, autonome, ponctuel, exigeant, organisé, rigoureux, réactif et aimez le travail en équipe.

Un bon niveau d’anglais est requis (niveau B2 ou TOEIC minimum 785).

La Compagnie recrute des PNC pour l’hiver 2025, le processus de sélection :

Dans ce cadre, nous vous prions de nous adresser :

CV

Lettre de motivation

Copie du Baccalauréat

Copie du CCA et de l’attestation de délivrance

Attestation d’heures de vol

Un justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois

Attestation de niveau d’anglais datant de moins de 12 mois

Copie du passeport en cours de validité

Copie du Visa US le cas échéant

Copie du certificat d’aptitude médicale aéronautique (CEMPN)

Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois

Si vous postulez vous devez être disponible pour la sélection prévue le 12 décembre 2024 et libre de tout engagement envers un autre employeur à compter du 1er février 2025.

Pour postuler c’est ICI